مذكرة لتقديم منح دراسية لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة
التاريخ
9/5/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- وقع صندوق المعونة الوطنية وجمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين دراسيا من أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار بناء جسور التعاون بين صندوق المعونة مع الجهات المعنية لرفع سوية الأسر الفقيرة، وتأمين الحماية والرعاية لها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتوافق على تقديم الدعم للفئات المستهدفة وفق قواعد البيانات المتوفرة في صـــــندوق المعونة الوطنية والاستفادة من المعايير والأسس المعتمدة لدى صندوق المعونة في تقديم الدعم لمن يستحقه.
وقالت مديرة عام صندوق المعونة ختام شنيكات، خلال توقيعها المذكرة، إن الصندوق يركز على اتباع نهج تشاركي يستهدف تكاتف الجهود كافة على المستوى الرسمي والتطوعي مع تركيزه على تقديم خدمات نوعية للأسر المحتاجة.
وأشادت بالتعاون مع جمعية صندوق حياة للتعليم التي تهدف لمساعدة خريجي الثانوية العامة، وتوجيههم لدراسة تخصصات تناسب سوق العمل، و إتاحة الفرصة أمام الطلبة الحصول على التعليم الذي يرغبون به دون أن تعيقهم إمكاناتهم المادية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى عوني الساكت، خلال توقيعه المذكرة، أهمية هذه الخطوة في تنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع التطوعي في مساندة جهود صندوق المعونة للتخفيف عن الأسر الفقيرة وخاصة الجانب التعليمي.
وقال إن الجمعية تتطلع ليكون صندوق المعونة شريكا رئيسيا لها في تقديم المساعدة للأسر المستهدفة، مشيرا إلى أن المعايير والأسس التي يضعها صــندوق المعونة قوة للجمعية في تقديم الدعم للطلبة المستحقين.
--(بترا)
ح ظ/ن ح/ف ق
05/09/2023 14:21:00
MENAFN05092023000117011021ID1107011235
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