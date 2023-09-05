عمان 5 أيلول (بترا)- وقع صندوق المعونة الوطنية وجمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين دراسيا من أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار بناء جسور التعاون بين صندوق المعونة مع الجهات المعنية لرفع سوية الأسر الفقيرة، وتأمين الحماية والرعاية لها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتوافق على تقديم الدعم للفئات المستهدفة وفق قواعد البيانات المتوفرة في صـــــندوق المعونة الوطنية والاستفادة من المعايير والأسس المعتمدة لدى صندوق المعونة في تقديم الدعم لمن يستحقه.

وقالت مديرة عام صندوق المعونة ختام شنيكات، خلال توقيعها المذكرة، إن الصندوق يركز على اتباع نهج تشاركي يستهدف تكاتف الجهود كافة على المستوى الرسمي والتطوعي مع تركيزه على تقديم خدمات نوعية للأسر المحتاجة.

وأشادت بالتعاون مع جمعية صندوق حياة للتعليم التي تهدف لمساعدة خريجي الثانوية العامة، وتوجيههم لدراسة تخصصات تناسب سوق العمل، و إتاحة الفرصة أمام الطلبة الحصول على التعليم الذي يرغبون به دون أن تعيقهم إمكاناتهم المادية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى عوني الساكت، خلال توقيعه المذكرة، أهمية هذه الخطوة في تنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع التطوعي في مساندة جهود صندوق المعونة للتخفيف عن الأسر الفقيرة وخاصة الجانب التعليمي.

وقال إن الجمعية تتطلع ليكون صندوق المعونة شريكا رئيسيا لها في تقديم المساعدة للأسر المستهدفة، مشيرا إلى أن المعايير والأسس التي يضعها صــندوق المعونة قوة للجمعية في تقديم الدعم للطلبة المستحقين.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ف ق

05/09/2023 14:21:00