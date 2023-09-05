

عمان 5 أيلول (بترا)- أكد منتدى الاستراتيجيات أن خارطة طريق تحديث القطاع العام مشروع إصلاحي يهدف الى احداث أثر ملموس وتحويلي بمستوى كفاءة وفاعلية الأداء، وإنتاجية الموظف الحكومي، وترشيد الإنفاق الحكومي مع الاستدامة في الخدمات والارتقاء بمستوى تقديمها وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن ورضاه.

وأشار الى أن تحديث القطاع العام شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء ومُمَكِّن لعمل القطاع الخاص، يضع المواطن محور اهتمامه، وقادر على تقديم الخدمة له بمهنية عالية.

ودعا المنتدى في ورقة موقف بعنوان "تطوير القطاع العام في ضوء عام على التحديث" الى تمكين جهات الرصد من التعرف على مستوى الإنجاز المتحقق على مستوى النتائج والأثر، ومساندة موظفي القطاع العام ومتخذي القرار في تتبع الأداء، وتقييم النتائج، وتصويب الإجراءات من خلال اعتماد إطار للمتابعة والتقييم، ومصفوفة مؤشرات الأداء التي تم إعدادها من قبل لجنة تحديث القطاع العام.

وأوصى بإطلاق مؤشر تحديث القطاع العام كآلية تمكّن الحكومة من إجراء التقييم الذاتي لأثر المبادرات التي يتم العمل عليها، إضافة إلى تصميم وإطلاق لوحة للمؤشرات التفاعلية لتعزيز الشفافية والمساءلة، داعيا الى تحديد التوجه الاستراتيجي لدور القطاعات الحكومية من أجل الانتقال التدريجي من تقديم الخدمات إلى التمكين منها وفقاً لمستوى النضوج في كل قطاع وجاهزيته لذلك.

وأكد المنتدى أهمية التحول التدريجي في الدور التنفيذي الحالي لديوان الخدمة المدنية، إلى الدور التنظيمي والرقابي والاشرافي لضمان الامتثال من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث يكون التنفيذ من مسؤوليات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار الى أنه ولإنجاح هذه العملية الانتقالية، لا بد من الإسراع ببناء قدرات الدوائر والمؤسسات لتكون جاهزة للقيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة المنوطة بها من خلال رفع كفاءة موظفي الدوائر، وخاصة العاملين في وحدات الموارد البشرية والخدمات الحكومية؛ وبما يسهم في الانتقال بدور تلك الوحدات من الدور التقليدي الاجرائي الى دور ذي بعد استراتيجي؛ مع التركيز على الدوائر الكبيرة مثل التربية، والصحة، والعدل، والتنمية الاجتماعية، وغيرها.

ودعا الى إعادة النظر بإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، مع إمكانية إتباعه إدارياً لرئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (مثل معهد الإدارة العامة). من أجل ضمان استقلالية المركز في اتخاذ قراراته، وتمكينه من تقديم الخدمة المشتركة للدوائر في مجال تقييم الكفايات الحكومية.

وأوصى المنتدى بأن يكون إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة بموجب قانون وليس بنظام، لتتمتع بالقوة القانونية من أجل القيام بدورها الأساسي في مجال الرقابة والامتثال، والبت بالشكاوى من خلال التصعيد التدريجي لها قبل تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. علما بأن الديوان يمتلك حاليا صلاحيات إيقاف القرارات الإدارية وطلب تصويبها وفقاً للإجراءات التصحيحية، الا انه لا يمتلك القوة القانونية اللازمة لإبطال القرارات والتعامل مع حالات عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية.

وأوصى المنتدى باستبدال مجلس الخدمة المدنية بمجلس التطوير والتحديث، من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة القائمة على الفصل بين المهام: رسم السياسات والتقييم (مجلس التطوير والتحديث)، والمهام التنظيمية والرقابية والتمكين (هيئة الخدمة والإدارة العامة)، والمهام التنفيذية (دوائر ومؤسسات القطاع العام)، مشيراً إلى أن التحول بدور ديوان الخدمة المدنية من الدور التنفيذي الى الدور التنظيمي والرقابي وتقديم الدعم الفني، يتطلب ان تكون هيكلية هيئة الخدمة والإدارة العامة وفق خصوصية معينة تراعي طبيعة المهام الاشرافية المنوطة بها.

وفي سياق آخر، بين المنتدى أنه من الملاحظ عدم توافق سياسة التعيين خلال العام الماضي مع السياسة المقرة بموجب خارطة طريق تحديث القطاع العام، مشدداً على ضرورة توافق سياسة التعيين مع التوجهات المقرة في خارطة تحديث القطاع العام، آخذين بعين الاعتبار ضرورة إعداد جدول التشكيلات للعام 2024، بالتركيز على تلبية الاحتياجات اللازمة لتمكين الحكومة من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها المستقبلية على مستوى القطاعات، ووقف التعيين على الفئة الثالثة والوظائف المتأثرة بعملية التحول الرقمي، وتلبية احتياجات الدوائر من خلال إعادة التأهيل أو استخدام مفهوم تعهيد الموارد البشرية، والتركيز على تعيين المتخصصين من ذوي الكفايات الاستراتيجية والابتكارية.

وأكد المنتدى ضرورة الالتزام بسياسة التعيين في الوظائف القيادية بموجب عقود شاملة (وإبرام اتفاقيات أداء مرتبطة بنتائج محددة) وليس وفق الفئة والدرجة، انسجاماً مع سياسة تقييم الأداء والتحفيز للأمناء العامين ومن في رتبتهم، والتي وردت في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وشدد على أهمية تنفيذ قرار الحكومة بوقف استقبال طلبات التوظيف للحد من النمو في مخزون قاعدة بيانات الطلبات في ديوان الخدمة المدنية. مع اتخاذ خطوات عملية من أجل تمكين مقدمي الطلبات الحالية من الوصول لفرص العمل المتاحة من قبل القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، وإعادة النظر بمقترح الحكومة الحالي بوجود نظامين للموظفين يشمل كافة الوظائف.

وأوصى المنتدى بالإبقاء على نظام الخدمة المدنية ليشمل وظائف الفئة الثالثة وبعض وظائف الفئة الأولى والثانية النمطية، على ان يكون نظام الموارد البشرية الجديد موجهاً للوظائف المتخصصة والحرجة والوظائف المتوقع أن ترفع من سوية العمل في الحكومة وتمكينها من القيام بمهامها المستقبلية، وبحيث توفر الحكومة فرص التدريب لرفع جاهزية الموظفين الحاليين شاغلي الوظائف المشمولة بالنظام الجديد وإمهالهم سنة بحد اقصى لامتلاك الكفايات المطلوبة للانتقال للنظام الجديد.

--(بترا)

رش/ اح

05/09/2023 14:17:21