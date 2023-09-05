عمان 5 أيلول (بترا)-أنجزت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المرحلة الأولى من مشروع تركيب وتشغيل أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديات الذي نفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة لـ30 بلدية في محافظات المملكة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات شملت تقديم الخدمة لـ 30 بلدية توزعت على امتداد أقاليم المملكة، حيث تم تركيب 570 كيلواط، وبتكلفة وصلت الى نصف مليون دينار، في حين ستشمل المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمة لـ 70 بلدية، ليتم شمول جميع المباني الرئيسية للبلديات في المملكة.

وأضاف، أن صندوق الطاقة في الوزارة ينفذ البرنامج لبلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليون دينار، بهدف تمكين هذه البلديات من تقديم خدمات افضل و مساعدتها في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها الرئيسية، ما يساهم في تحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا الى انه من المتوقع أن يحقق البرنامج وفراً سنويا للبلديات يمكنها من استخدامها لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد الوزير الخرابشة، أهمية الشراكات التي تكونها الوزارة مع المانحين الدوليين من خلال صندوق الطاقة المتجددة لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة، لافتا الى ان المشروع يتم تنفيذه بمنحة مقدمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية بالشراكة في التمويل مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة.

من جهته، عبر مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة عن فخره بالمشروع باعتباره خطوة هامة ضمن مسار التحول الطاقي الشامل في المملكة يساهم الصندوق في تحقيقها، موضحاً أن فريق الصندوق الفني والمهندسين اشرفوا على إنجاز المشروع بمراحله المختلفة.

وأشار حمزة الى أن صندوق الطاقة بدأ بالاستعداد للمرحلة الثانية من البرنامج التي تشمل 70 بلدية تتضمن 150-180 مبنى فرعيا تابعا للبلديات، وبقدرة كلية تصل إلى 3.6 ميغاواط، الأمر الذي سيحقق وفراً سنوياً يقدر بـ 2 مليون دينار لصالح البلديات، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 2575 طنا سنوياً.

وأشاد بتعاون البلديات في تسهيل إنجاز المشروع من خلال تنفيذها للإجراءات المتبعة في ترشيد الطاقة وحفظها في المباني، مثل استبدال أنظمة الإنارة التقليدية بأخرى موفرة LED واستبدال سخانات المياه الكهربائية بالسخانات الشمسية.

وعن البرنامج المنفذ في البلديات، أشاد رئيس بلدية لب ومليح في مأدبا حسين السمارات، بالمشروع وشكر صندوق الطاقة والوزارة على الجهود المستمرة في نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيدا بدعم الصندوق المالي والفني للبلدية آملا تغطية بقية المباني التابعة للبلدية بأنظمة خلايا شمسية لما تحققه من وفر مالي على البلدية.

بدوره، أكد رئيس بلدية الوسطية في اربد عماد العزام، أن البلدية حققت وفرا ماليا ملموسا بسبب المشروع، ما ساعدها في تحسين البنية التحتيّة في المنطقة وخدمة المواطنين، لافتا الى دور المشروع في مساعدة البلدية في الالتفات لتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجدواها الاقتصادية، مضيفا أن المشروع وجه البلدية الى تبني عدة مبادرات في مجال كفاءة الطاقة وإدارة النفايات ضمن مبانيها مكنت هذه المبادرات البلدية من تحسين بيئة عمل الموظفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار رئيس بلدية منشية بني حسن موفق شديفات، الى أن المشروع ساعد البلدية في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة وساهم بالتسريع بتبني مبادرات تخفيض انبعاثات الكربون في جميع أنشطتها اليومية.

يذكر أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة تأسس عام 2015 في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بموجب قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لعام 2012 بهدف نشر ثقافة تكنولوجيا الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني لتصميم وتطوير البرامج والمشاريع التي تساهم في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والإشراف على تنفيذها وتقييم أثرها.

ووصل مجموع قدرات أنظمة الخلايا الشمسية التي ساهم الصندوق بتركيبها منذ تأسيسه إلى 43 ميجاواط و 30 ألف سخان شمسي و285 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة، وتطبيق أنظمة الطاقة المتجددة في 1110 منشآت وتطبيق إجراءات كفاءة الطاقة في 325 منشأة أخرى.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ف ق

05/09/2023 14:05:37