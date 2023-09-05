شومان تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال 2023

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين الثلاثة بجائزتها لأدب الأطفال، لدورة العام 2023، والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة".

وبحسب بيان للمؤسسة، حلت الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي" من الجزائر في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".

ولفتت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية إلى أهمية هذه الدورة كونها تعيد الاعتبار للشعر والبيئة.

وبينت الهيئة العلمية للجائزة، أن التنبيه إلى المخاطر البيئية التي تهدد كوكبنا ووجودنا، من خلال الشعر، قد يمثل طريقا قصيرا إلى وجدان الإنسان العربي، كما أنها طريقة مثلى ليستلهم منها الطفل المعنى النهائي بشكل غير مباشر، لذلك تم اختيار موضوع "البيئة في مجال الشعر" الموجّه للأطفال من الفئة العمريّة من 9-12 لتكون موضوع الجائزة.

وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال، وفي واحدة من الفنون الأدبية الآتية: "القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال"، وتتألف من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، إضافة إلى مبلغ مقداره 18 ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى 10 آلاف دينار، المرتبة الثانية 5 آلاف دينار، والمرتبة الثالثة 3 آلاف دينار.

--(بترا)

م ت/م ف/ف ق

05/09/2023 14:00:29