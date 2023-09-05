شومان تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال 2023

شومان تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال 2023
التاريخ
9/5/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين الثلاثة بجائزتها لأدب الأطفال، لدورة العام 2023، والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة".
وبحسب بيان للمؤسسة، حلت الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي" من الجزائر في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".
ولفتت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية إلى أهمية هذه الدورة كونها تعيد الاعتبار للشعر والبيئة.
وبينت الهيئة العلمية للجائزة، أن التنبيه إلى المخاطر البيئية التي تهدد كوكبنا ووجودنا، من خلال الشعر، قد يمثل طريقا قصيرا إلى وجدان الإنسان العربي، كما أنها طريقة مثلى ليستلهم منها الطفل المعنى النهائي بشكل غير مباشر، لذلك تم اختيار موضوع "البيئة في مجال الشعر" الموجّه للأطفال من الفئة العمريّة من 9-12 لتكون موضوع الجائزة.
وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال، وفي واحدة من الفنون الأدبية الآتية: "القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال"، وتتألف من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، إضافة إلى مبلغ مقداره 18 ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى 10 آلاف دينار، المرتبة الثانية 5 آلاف دينار، والمرتبة الثالثة 3 آلاف دينار.
--(بترا)
م ت/م ف/ف ق
05/09/2023 14:00:29
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