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إصابة طالبات في الخليل بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال للغاز المسيل للدموع

9/5/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 5 أيلول (بترا)- أصيب العشرات من الطالبات الفلسطينيات، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة "زهرة المدائن الأساسية للبنات"، في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الطالبات والمعلمات في المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن بالاختناق، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
05/09/2023 13:39:15

MENAFN05092023000117011021ID1107011231

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