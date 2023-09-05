إصابة طالبات في الخليل بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال للغاز المسيل للدموع
التاريخ
9/5/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 5 أيلول (بترا)- أصيب العشرات من الطالبات الفلسطينيات، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة "زهرة المدائن الأساسية للبنات"، في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الطالبات والمعلمات في المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن بالاختناق، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
05/09/2023 13:39:15
MENAFN05092023000117011021ID1107011231
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