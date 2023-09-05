الاحتلال يسلّم 50 إخطار هدم في قرية دوما جنوب نابلس

رام الله 5 أيلول (بترا) - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 50 إخطارا بالهدم و "إعادة الأرض إلى ما كانت عليه"، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.

وأشار دوابشة إلى أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك الأراضي "أملاك دولة"، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها هي ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية بذلك.

بدورها، أكدت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني في بيان، أن هذه الاخطارات غير قانونية ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، ومصادرة لحق المواطن في استغلال أرضه والبناء والسكن فيه وهو حق أساسي كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضمن له الحماية من الإخلاء والتشريد.

--(بترا)

م ف/اح

05/09/2023 13:26:22