اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالأردن

عمان 5 أيلول(بترا)-وقعت حكومة إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بعنوان "مشاركة فاعلة للمرأة في تشكيل المستقبل السياسي في الأردن" بهدف دعم جهود الأردن الرامية لتمكين المرأة ودعم دورها في بناء المجتمع وتعزيز فرص مشاركتها وتأثيرها في عملية صنع القرار، ما يضمن مستقبلا سياسيا شاملا للجميع يقوم على مبادئ المساواة والعدالة.

وقالت الهيئة في بيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يمول من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتوفير بيئة ملائمة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة للمرأة من خلال نظام تشريعي وسياسات وممارسات وتوجهات عامة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للنساء.

وأوضحت أن المشروع يسعى إلى تعزيز المنظومة المؤسسية والسياسية على حد سواء بهدف حشد دعم أصحاب المصلحة والفئات المجتمعية للإصلاحات السياسية والقانونية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز إدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في عمل الأحزاب والجهات السياسية، بالإضافة إلى دعم دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية وأهمية انخراط المرأة في الحياة السياسية وغيرها من المجالات.

وأشارت إلى أن المشروع سيدعم تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الأدلة حول واقع ومعيقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقيادة وتقدم توصيات عملية لمواجهتها.

من جهته، أكد الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، أن المشاركة السياسية للمرأة يعد عاملا أساسيا لنمو وتطور المجتمعات، مبينا أن هذه الشراكة مع إيطاليا تمثل نقطة محورية حاسمة في رحلتنا المشتركة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الأردن.

بدوره، أكد السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي، التزام الحكومة الإيطالية بدعم تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النساء والفتيات أساسيات لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولا.

وأوضح أن هذا المشروع الذي تموله حكومة إيطاليا، سيساعد على تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية في الأردن من خلال تقديم التدريب والدعم للنساء، حيث يمكننا المساهمة في توفير ساحة كفؤة وتضمن صوت النساء في عملية اتخاذ القرار.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية يؤكد التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن وحكومة إيطاليا لتجاوز الحواجز وتوفير الفرص لمشاركة النساء بفعالية في الحياة السياسية بالمملكة.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/ ف ج

05/09/2023 13:25:47