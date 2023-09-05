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الضمان تدعو المشتركين غير الفعالين لتعريفهم بحقوقهم التأمينية

9/5/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤمن عليهم غير الفعالين الذين توقف اشتراكهم بالضمان عبر رسائل نصية أرسلت لهم بعنوان (DAMAN) لحثهم على الاطلاع على ملفاتهم الشخصية عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتعرف على حقوقهم والمنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة لهم.
وطالبت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، الأردنيين وغير الأردنيين سواء أكانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي أم غير مشمولين، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية عبر فتح ملفات إلكترونية خاصة بهم، للتعرف على التأمينات الاجتماعية المطبقة والمنافع المقدمة من خلالها، والحصول على الخدمات الأخرى ذات الصلة، وكذلك تسهيل تواصل المؤسسة معهم مستقبلا، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها للتواصل مع شرائح المجتمع كافة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الدخول للخدمات الإلكترونية والتسجيل مباشرة عبر الرابط التالي ( مبينة أنه في حال واجه المؤمن عليه أو الأفراد أي مشكلة عند التسجيل في موقعها أو عدم قدرتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية الاتصال على الرقم (117117) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي.
--(بترا)
ع ف/ أ أ/ ف ج
05/09/2023 13:14:54

MENAFN05092023000117011021ID1107011228

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