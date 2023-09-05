الضمان تدعو المشتركين غير الفعالين لتعريفهم بحقوقهم التأمينية
التاريخ
9/5/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤمن عليهم غير الفعالين الذين توقف اشتراكهم بالضمان عبر رسائل نصية أرسلت لهم بعنوان (DAMAN) لحثهم على الاطلاع على ملفاتهم الشخصية عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتعرف على حقوقهم والمنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة لهم.
وطالبت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، الأردنيين وغير الأردنيين سواء أكانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي أم غير مشمولين، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية عبر فتح ملفات إلكترونية خاصة بهم، للتعرف على التأمينات الاجتماعية المطبقة والمنافع المقدمة من خلالها، والحصول على الخدمات الأخرى ذات الصلة، وكذلك تسهيل تواصل المؤسسة معهم مستقبلا، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها للتواصل مع شرائح المجتمع كافة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الدخول للخدمات الإلكترونية والتسجيل مباشرة عبر الرابط التالي ( مبينة أنه في حال واجه المؤمن عليه أو الأفراد أي مشكلة عند التسجيل في موقعها أو عدم قدرتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية الاتصال على الرقم (117117) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي.
--(بترا)
ع ف/ أ أ/ ف ج
05/09/2023 13:14:54
MENAFN05092023000117011021ID1107011228
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