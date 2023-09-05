الخصاونة يستقبل وزيرة دفاع مملكة هولندا

عمان 5 أيلول (بترا) – استقبل رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا اولونجرن .

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والسفير الهولندي في الأردن جاري فيرفاي عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط الأردن وهولندا والحرص على تعزيزها في المجالات كافة سواء على المستوى الثنائي او من خلال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

كما اكد حرص الأردن على استمرارية التعاون والتنسيق مع مملكة هولندا تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى "اجتماعات العقبة" التي استضافتها مملكة هولندا قبل عدة سنوات بالشراكة مع الأردن لبحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.

ولفت الى وجود العديد من المجالات والفرص لزيادة التعاون بين البلدين، سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيرا الى تضاعف أعداد السياح من هولندا الى الأردن خلال العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .

وعرض رئيس الوزراء لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والمستهدفات التي من المؤمل تحقيقها في تعزيز التنمية الاقتصادية ومسيرة الحياة السياسية والحزبية ورفع كفاءة القطاع العام والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

واشار الخصاونة الى أزمة اللجوء السوري على المملكة التي تستضيف نحو مليون و 300 الف لاجئ سوري والضغوطات والتحديات التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وسوق العمل في ظل الانخفاض الحاد في حجم الدعم الدولي والتمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والذي يغطي حاليا ما نسبته 16 بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للخطة.

وبحث رئيس الوزراء وزير الدفاع مع وزيرة الدفاع في مملكة هولندا سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين في مجالات تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة.

واعرب الخصاونة بهذا الصدد عن الفخر بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة/ الجيش العربي في حماية حدود الوطن من شرور الإرهاب ومحاربة جميع أشكال التهريب سيما تهريب المخدرات .

من جهتها، أكدت وزيرة دفاع مملكة هولندا على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والقوات المسلحة فيهما، مشيرة الى العلاقات التاريخية بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين .

ولفتت الى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين.

--(بترا)

ع ق/ أ أ/اح

05/09/2023 12:35:58