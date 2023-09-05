القاهرة 5 أيلول (بترا) - أشاد البرلمان العربي، بإعلان المملكة العربية السعودية عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، معتبرا أنها خطوة هامة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي.

وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي، وان هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها العديد من دول العالم جراء شح المياه.

وأشار العسومي الى أن المنظمة العالمية للمياه التي سيكون مقرها الرياض تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لإيجاد حلول عملية للأزمات التي تواجه المنطقة وكذلك دورها الرائد في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغيير المناخي.

-- (بترا)

ن ا/ب ط

05/09/2023 12:10:21