البرلمان العربي: تأسيس المنظمة العالمية للمياه خطوة هامة لحماية الأمن المائي العربي
التاريخ
9/5/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 5 أيلول (بترا) - أشاد البرلمان العربي، بإعلان المملكة العربية السعودية عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، معتبرا أنها خطوة هامة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي.
وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي، وان هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها العديد من دول العالم جراء شح المياه.
وأشار العسومي الى أن المنظمة العالمية للمياه التي سيكون مقرها الرياض تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لإيجاد حلول عملية للأزمات التي تواجه المنطقة وكذلك دورها الرائد في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التغيير المناخي.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
05/09/2023 12:10:21
MENAFN05092023000117011021ID1107011224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.