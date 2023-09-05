دورة تدريبية للباحثين عن عمل بالقطاع السياحي في المفرق
التاريخ
9/5/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 5 أيلول (بترا) - افتتحت في معهد تدريب مهني المفرق اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية للباحثين والباحثات عن عمل في القطاع السياحي من أبناء المحافظة.
وقال مدير المعهد المهندس محمد بني خالد، إن هذه الدورة تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة التدريب المهني ووزارة السياحة، لافتا إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي تتضمن افتتاح دورة إنتاج الحلويات والخبائز والمعجنات.
وأضاف خلال افتتاح الدورة، الذي حضره مدير سياحة المفرق محمد الديك، أن هدف البرنامج في هذه المرحلة، تدريب 40 مشاركا ومشاركة من أبناء المحافظة، في مجال إنتاج الحلويات والخبائز والمعجنات، موزعين على ثلاثة مواقع تدريبية تشمل معاهد تدريب مهني المفرق وصبحا ومنطقة الصفاوي.
-- (بترا)
ه ق/أ م/ب ط
05/09/2023 12:04:25
MENAFN05092023000117011021ID1107011223
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