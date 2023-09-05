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دورة تدريبية للباحثين عن عمل بالقطاع السياحي في المفرق

9/5/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 5 أيلول (بترا) - افتتحت في معهد تدريب مهني المفرق اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية للباحثين والباحثات عن عمل في القطاع السياحي من أبناء المحافظة.
وقال مدير المعهد المهندس محمد بني خالد، إن هذه الدورة تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة التدريب المهني ووزارة السياحة، لافتا إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي تتضمن افتتاح دورة إنتاج الحلويات والخبائز والمعجنات.
وأضاف خلال افتتاح الدورة، الذي حضره مدير سياحة المفرق محمد الديك، أن هدف البرنامج في هذه المرحلة، تدريب 40 مشاركا ومشاركة من أبناء المحافظة، في مجال إنتاج الحلويات والخبائز والمعجنات، موزعين على ثلاثة مواقع تدريبية تشمل معاهد تدريب مهني المفرق وصبحا ومنطقة الصفاوي.
-- (بترا)
ه ق/أ م/ب ط
05/09/2023 12:04:25

MENAFN05092023000117011021ID1107011223

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