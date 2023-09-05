الغذاء والدواء تتفقد سير الإنتاج بأحد مصانع الأغذية في عمان
التاريخ
9/5/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا) - تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، سير عملية سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد في أحد مصانع الأغذية في عمان.
وقالت المؤسسة في بيان، إن مهيدات اطلع خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مستودعات المواد الأولية وقاعات الإنتاج ومواقع تحضير وتجهيز المجمدات والمطهيات وقاعة التعليب وقاعة الأفران بالإضافة إلى قاعة تشكيل المجمدات.
وأكد أن المؤسسة تسخر جميع إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الغذائية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنافسية المنتج الغذائي الأردني وتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة مما يسهم في رفد عجلة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الزيارة، استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع بما يخدم هذه الصناعات.
--(بترا)
ع د/أ أ/ب ط
05/09/2023 11:53:14
MENAFN05092023000117011021ID1107011222
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