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الغذاء والدواء تتفقد سير الإنتاج بأحد مصانع الأغذية في عمان

9/5/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا) - تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، سير عملية سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد في أحد مصانع الأغذية ‎في عمان.

‏‎وقالت المؤسسة في بيان، إن مهيدات اطلع خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مستودعات المواد الأولية وقاعات الإنتاج ومواقع تحضير وتجهيز المجمدات والمطهيات وقاعة التعليب وقاعة الأفران بالإضافة إلى قاعة تشكيل المجمدات.



‏‎وأكد أن المؤسسة تسخر جميع إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الغذائية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنافسية المنتج الغذائي الأردني وتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة مما يسهم في رفد عجلة الاقتصاد الوطني.

‏‎وتأتي هذه الزيارة، استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع بما يخدم هذه الصناعات.

--(بترا)


ع د/أ أ/ب ط

05/09/2023 11:53:14

MENAFN05092023000117011021ID1107011222

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