تباطؤ إنفاق المستهلكين البريطانيين رغم تضاعف الإقبال على دور السينما
التاريخ
9/5/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 5 أيلول (بترا)- تباطأت وتيرة النمو في إنفاق المستهلكين البريطانيين الشهر الماضي وفق البيانات التي نشرها بنك باركليز البريطاني اليوم الثلاثاء، مما يزيد من المؤشرات على الضعف في الاقتصاد، وذلك بالرغم من تضاعف الإقبال على دور السينما بعد طرح فيلمي "باربي" و"أوبنهايمر".
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم عن البيانات التي نشرها البنك، أن النمو السنوي في إنفاق المستهلكين ببطاقات الائتمان تباطأ إلى 2.8 بالمائة في آب الماضي من أربعة بالمائة في تموز، وهو ما عزاه البنك إلى استمرار الطقس الممطر من الشهر السابق.
ووفق البنك، يعكس جزء من التباطؤ أيضا انخفاض التضخم، وعلى وجه الخصوص انخفاض 20 بالمائة على أساس سنوي في تكلفة وقود المركبات، حيث نما الإنفاق على أساسيات مثل الغذاء والوقود 0ر1 بالمائة فقط، وهي النسبة الأقل من نوعها منذ نيسان 2020.
-- (بترا)
ر ش/ب ط
05/09/2023 11:44:19
MENAFN05092023000117011021ID1107011221
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