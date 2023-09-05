لندن 5 أيلول (بترا)- تباطأت وتيرة النمو في إنفاق المستهلكين البريطانيين الشهر الماضي وفق البيانات التي نشرها بنك باركليز البريطاني اليوم الثلاثاء، مما يزيد من المؤشرات على الضعف في الاقتصاد، وذلك بالرغم من تضاعف الإقبال على دور السينما بعد طرح فيلمي "باربي" و"أوبنهايمر".

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم عن البيانات التي نشرها البنك، أن النمو السنوي في إنفاق المستهلكين ببطاقات الائتمان تباطأ إلى 2.8 بالمائة في آب الماضي من أربعة بالمائة في تموز، وهو ما عزاه البنك إلى استمرار الطقس الممطر من الشهر السابق.

ووفق البنك، يعكس جزء من التباطؤ أيضا انخفاض التضخم، وعلى وجه الخصوص انخفاض 20 بالمائة على أساس سنوي في تكلفة وقود المركبات، حيث نما الإنفاق على أساسيات مثل الغذاء والوقود 0ر1 بالمائة فقط، وهي النسبة الأقل من نوعها منذ نيسان 2020.

-- (بترا)

ر ش/ب ط

05/09/2023 11:44:19