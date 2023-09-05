العقبة تطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية

العقبة 5 أيلول (بترا) -أمين المعايطة- أطلقت محافظة العقبة أمس الاثنين، وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات المختلفة.

وتضمنت الوثيقة عدة بنود أهمها، عدم المشاركة في المناسبات التي يتخللها إطلاق عيارات نارية، وإلزام صاحب الدعوة بوضع لافتة مكتوب عليها يمنع إطلاق العيارات النارية في مكان الاحتفال وإضافتها إلى بطاقات الدعوة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وضرورة مغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.

كما تضمنت الوثيقة ضرورة إبلاغ السلطات الأمنية عن أي مطلق للنار، وعدم التوسط له وإفساح المجال أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المطلقين للعيارات النارية في المناسبات المختلفة.

من جهته، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته التوقيع على الوثيقة بحضور رؤساء الفعاليات الشعبية والرسمية ووجهاء وشيوخ المنطقة، أهمية هذه الوثيقة الرامية إلى إلزام أبناء المجتمع بعدم إطلاق العيارات النارية في مناسبات الأفراح وغيرها.

كما أكد حرص وزارة الداخلية على تبني مثل هذه الوثائق، والتي جاءت أيضا بتوجيهات ملكية سامية، للحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة مطلقي العيارات النارية في المناسبات.

-- (بترا)

ا م/أ م/ب ط

05/09/2023 11:40:50