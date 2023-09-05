عمان 5 أيلول (بترا) -معاذ البطوش- أسدل الستار يوم الجمعة الماضي على انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بغرفتيه "النواب والأعيان" وصدور الإرادة الملكية السامية بفض أعمالها.

وأنجز مجلس النواب جميع مشاريع القوانين والقوانين المعدلة المدرجة على جدول أعمال الدورة دون البحث بأي مواضيع خارج ذلك امتثالا لأحكام الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، بحسب ما أكده رئيس المجلس أحمد الصفدي خلال انعقاد الجلسة النيابية، وإحالتها لمجلس الأعيان الذي أقرها بعد أن أعاد بعض التشريعات منها لمجلس النواب في ظل التعديلات التي أدخلها عليها.

وخلال عمر الدورة الاستثنائية التي امتدت من 16 تموز إلى الأول من أيلول الحالي، استطاع مجلس النواب إقرار جميع التشريعات المرسلة إليه من الحكومة والمدرجة على جدول أعماله بعد أن تم إحالتها للجان النيابية المختصة وفتح حوار شامل حول تلك القوانين مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء والمختصين وصولا لقوانين توافقية، منها قوانين الجرائم الإلكترونية، والملكية العقارية والسير ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية البيانات الشخصية، لأهمية تلك التشريعات والأهداف المرجوة منها في حماية المجتمع أمام زيادة القلق من الفوضى المتنامية على منصات التواصل الاجتماعي ومواجهة ظاهرة تجاوزات المرور والسير على الطرقات إضافة إلى مواصلة ترجمة مخرجات الرؤية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إدخال العديد من التعديلات الجوهرية عليها.

وأقر المجلس جميع القوانين التي تضمنتها أعمال الدورة الاستثنائية وهي:

1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وتأتي الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".

كما جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

كما جاءت الأسباب الموجبة لقانون حماية البيانات الشخصية؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

فيما جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الملكية العقارية لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة، ومنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.

الى ذلك، جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لتشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتهيئة البنية الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إنشاء مشروعات تتعلق ببنى تحتية ومرافق وخدمات عامة وتحسينها وتعظيم الإنتاجية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وإيجاد الإطار المؤسسي الفاعل والإجراءات الواضحة والشفافة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق التناسب بين التكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأعلى كفاءة وفاعلية.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.

كما أقر مجلس النواب، في أولى جلسات دورته الاستثنائية مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، كما ورد من مجلس الأعيان دون الحاجة لإحالته للجنة المختصة.

كما تضمنت الإرادة الملكية أن يتم تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور لإشغال المقعد المسلم الشاغر عن الدائرة الثالثة في محافظة اربد، حيث أدى النائب الدكتور محمد العكور اليمين الدستورية خلفا للنائب المرحوم يسار الخصاونة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد 16 تموز الماضي، من أجل إقرار مشروعات القوانين المدرجة على أعمال الدورة، فيما صدرت الإرادة الملكية بفض أعمال الدورة اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي، لينهي بذلك مجلس أعماله بمناقشة وإقرار جميع القوانين المدرجة على الدورة، متحملا المسؤولية الوطنية في جدية التعامل مع التشريعات وما يخوله إليه الدستور الأردني.

-- (بترا)

م ب/أ أ/ب ط

05/09/2023 11:35:15