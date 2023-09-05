المياه: توقيع اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض الفاقد

عمان 5 أيلول (بترا) - وقعت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون ودعم بقيمة 22.55 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لخفض فاقد المياه في محافظات الجنوب وتوفير 1.2 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

وحسب بيان الوزارة، فإن الاتفاقية تأتي كمنحة لشركة مياه العقبة، والتي وقعها مدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيديين، لدعم مشاريع شركة مياه العقبة فيما يخص إدارة وتشغيل خدمات المياه في المحافظة وتوفير نحو 1.2 مليون متر مكعب سنويا.

وبين وزير المياه والري المهندس محمد النجار، خلال رعايته توقيع الاتفاقية أن الحد من الفاقد المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية لقطاع المياه، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، بهدف رفع كفاءة الاستخدام وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لخفض الفاقد المائي.

وأوضح أن الوكالة الأميركية ستقدم منحة بقيمة 20.5 مليون دولار أميركي، ويتم تمويل باقي قيمة المشاريع بتمويل ذاتي من شركة مياه العقبة.

وأعرب عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري، للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الاميركية، من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه.

وتهدف الاتفاقية التي تستمر من العام الحالي وحتى 2027، إلى توفير الدعم لشركة مياه العقبة في خفض الفاقد المائي ضمن منطقة خدمتها في محافظات الجنوب، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة ودقة نظام الفوترة ورفع نسبة القراءات وكفاءتها واستبدال العدادات القديمة.

وتسعى الاتفاقية إلى تزويد المكاتب الإدارية في تلك المحافظات بالأجهزة والبرامج المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية المطلوبة، وتتضمن تنفيذ مشاريع مثل، بناء خزان جديد بسعة تخزينية تصل لـ 30,000 متر مكعب إضافي في العقبة، بالإضافة إلى بناء محطة لتحسين التزويد المائي من الشاكرية إلى قرية رم، إضافة إلى استكمال أعمال البنية التحتية لأنابيب نقل المياه ضمن خط الديسي-العقبة وخط تزويد رم والحفاظ على المستويات المنخفضة من الفاقد في المياه وذلك للمحافظة على نظام التزويد المستمر الذي تتميز به العقبة والاستثمارات الصناعية والسياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما تأتي الاتفاقية لتعزيز قدرة شركة مياه العقبة في الإدارة والتخطيط، من خلال خدمات شركات استشارية تعمل على تزويد الشركة بالخبراء ودعم التنفيذ وبناء القدرات في إدارة المشروع لجميع موظفيها ونقل الخبرة المعرفية وتقديم الدعم الفني للموظفين العاملين على الأنظمة التشغيلية والتحكم عن بعد.

من جهته، قال مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اندرو ماكيم، إن تعاوننا المستمر مع وزارة المياه والري الأردنية سيعمل على تحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستراتيجية المائية للسنين المقبلة.

وأضاف نسعى معا إلى توفير جميع أشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل، وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة.

ويهدف المشروع على المدى الطويل، إلى تحسين التزويد المائي لكل من محافظات الجنوب إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية، ما سيسهم في رسم ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للمياه، إضافة لدعم جهود الوزارة في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2 بالمئة، بهدف تحقيق النسبة المخطط لها والبالغة 25 بالمئة بحلول عام 2040.

يذكر أن الاتفاقية الجديدة هي جزء من اتفاقيات الـ FARA، وهي سلسلة من مجموعة اتفاقيات تمويلية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تم إبرامها مسبقا ضمن مشروع خفض الفاقد المائي بمرحلته الثالثة، والتي تشمل جميع شركات المياه الأردنية وتغطي مناطق خدماتها.

-- (بترا)

ي ع/أ م/ب ط

05/09/2023 11:24:21