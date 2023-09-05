المياه: توقيع اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض الفاقد
التاريخ
9/5/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا) - وقعت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون ودعم بقيمة 22.55 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لخفض فاقد المياه في محافظات الجنوب وتوفير 1.2 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وحسب بيان الوزارة، فإن الاتفاقية تأتي كمنحة لشركة مياه العقبة، والتي وقعها مدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيديين، لدعم مشاريع شركة مياه العقبة فيما يخص إدارة وتشغيل خدمات المياه في المحافظة وتوفير نحو 1.2 مليون متر مكعب سنويا.
وبين وزير المياه والري المهندس محمد النجار، خلال رعايته توقيع الاتفاقية أن الحد من الفاقد المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية لقطاع المياه، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، بهدف رفع كفاءة الاستخدام وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لخفض الفاقد المائي.
وأوضح أن الوكالة الأميركية ستقدم منحة بقيمة 20.5 مليون دولار أميركي، ويتم تمويل باقي قيمة المشاريع بتمويل ذاتي من شركة مياه العقبة.
وأعرب عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري، للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الاميركية، من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه.
وتهدف الاتفاقية التي تستمر من العام الحالي وحتى 2027، إلى توفير الدعم لشركة مياه العقبة في خفض الفاقد المائي ضمن منطقة خدمتها في محافظات الجنوب، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة ودقة نظام الفوترة ورفع نسبة القراءات وكفاءتها واستبدال العدادات القديمة.
وتسعى الاتفاقية إلى تزويد المكاتب الإدارية في تلك المحافظات بالأجهزة والبرامج المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية المطلوبة، وتتضمن تنفيذ مشاريع مثل، بناء خزان جديد بسعة تخزينية تصل لـ 30,000 متر مكعب إضافي في العقبة، بالإضافة إلى بناء محطة لتحسين التزويد المائي من الشاكرية إلى قرية رم، إضافة إلى استكمال أعمال البنية التحتية لأنابيب نقل المياه ضمن خط الديسي-العقبة وخط تزويد رم والحفاظ على المستويات المنخفضة من الفاقد في المياه وذلك للمحافظة على نظام التزويد المستمر الذي تتميز به العقبة والاستثمارات الصناعية والسياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما تأتي الاتفاقية لتعزيز قدرة شركة مياه العقبة في الإدارة والتخطيط، من خلال خدمات شركات استشارية تعمل على تزويد الشركة بالخبراء ودعم التنفيذ وبناء القدرات في إدارة المشروع لجميع موظفيها ونقل الخبرة المعرفية وتقديم الدعم الفني للموظفين العاملين على الأنظمة التشغيلية والتحكم عن بعد.
من جهته، قال مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اندرو ماكيم، إن تعاوننا المستمر مع وزارة المياه والري الأردنية سيعمل على تحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستراتيجية المائية للسنين المقبلة.
وأضاف نسعى معا إلى توفير جميع أشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل، وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة.
ويهدف المشروع على المدى الطويل، إلى تحسين التزويد المائي لكل من محافظات الجنوب إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية، ما سيسهم في رسم ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للمياه، إضافة لدعم جهود الوزارة في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2 بالمئة، بهدف تحقيق النسبة المخطط لها والبالغة 25 بالمئة بحلول عام 2040.
يذكر أن الاتفاقية الجديدة هي جزء من اتفاقيات الـ FARA، وهي سلسلة من مجموعة اتفاقيات تمويلية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تم إبرامها مسبقا ضمن مشروع خفض الفاقد المائي بمرحلته الثالثة، والتي تشمل جميع شركات المياه الأردنية وتغطي مناطق خدماتها.
-- (بترا)
ي ع/أ م/ب ط
05/09/2023 11:24:21
MENAFN05092023000117011021ID1107011215
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