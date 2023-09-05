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عرض تابو على خشبة مسرح السلام ضمن مسابقة مهرجان المسرح التجريبي

9/5/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7) عُرض على خشبة مسرح السلام المسرحية السورية الألمانية "تابو – Tabu" للمخرج محمد ديبان، وهو من نوعية العروض الراقصة، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران.



ويحاول "تابو – Tabu" أن يعبر عن أمور إنسانية عدة، ويتفرد العرض المسرحي بتوظيفه لعدد كبير من المهارات الجمالية المتنوعة، وذلك عبر خطوات متسارعة وأجساد متشابكة وحركات متتابعة وخطوط تتشكل مرسومة على إيقاع موسيقى صاخب وعبر تعبيرات متناسقة، ويقدم العرض تجربة متعددة تحاكي تنوع الثقافات والتعابير الإنسانية من خلال الرقص والحركة،



وتقوم رؤية الأساسية للعرض على أننا لا نزال غارقين بالمحظورات التي نخشى الاقتراب منها أو التحدث عنها، رغم الحداثة، حيث لكل منا تابو خاص يعيش معه، يخشى الإفصاح عنه ويحاول دائما الابتعاد عنه، تابو هو الجانب الجنسي والسياسية والديني والرابط الوثيق بين زوايا هذا المثلث الذي يحكم البشر، وله التأثير الأكبر عليهم.



والعرض "تابو – Tabu" إنتاج سوري ألماني مشترك، من إخراج محمد ديبان، مصمم الرقصات: بريسا أيوب ونادين مرشي ومحمد ديبان، والراقصون في العرض: محمد أمين، فادي وأكد، كارلا أنطونيا ويبر، أوكسانا تشوبرينيوك، محمد علي ديب، إينا جوشار.







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