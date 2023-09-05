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الإسكندرية السينمائي يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائى

9/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن نتيجة استفتاء أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية، والتي شارك بها نحو ثلاثين ناقدا وسينمائيا مصريا.



وجاء ترتيب الأفلام كالتالي: غرام في الكرنك، خللي بالك من زوزو، غزل البنات، أبي فوق الشجرة، آيس كريم في جليم ،عودة الابن الضال، رصاصة في القلب، أنت حبيبي، سمع هس، شارع الحب، صغيرة على الحب، مولد يا دنيا، أضواء المدينة، إجازة نص السنة، معبودة الجماهير، يوم من عمري، قلبي دليلي، الوردة البيضا، دهب، عفريتة هانم، عنبر، لحن الوفاء، شفيقة ومتولي، الخطايا، ميكروفون، أيامنا الحلوة، الوسادة الخالية، اليوم السادس، نهارك سعيد، إضراب الشحاتين، انتصار الشباب، حسن ونعيمة، الزوجة، سلّامة، تمر حنة، يوم سعيد، بنات اليوم، يا مهلبية يا، أميرة حبي أنا، ورد الغرام، شيء من الخوف، ألمظ وعبده الحامولي، أربع بنات وضابط، أيام وليالي، غرام وانتقام، الشموع السوداء، فيروز هانم، حكايتي مع الزمان، أمريكا شيكا بيكا، يحيا الحب، كابوريا، لعبة الست، علموني الحب، حكاية حب، فاطمة، لحن الخلود، رابعة العدوية، تاكسي الغرام، سارق الفرح، فتاة الاستعراض، المتوحشة، المليونير، حبيب العمر، الكيف، دايما معاك، الشيماء، شاطئ الغرام، سيد درويش، مواطن ومخبر وحرامي، قشر البندق، عفريت مراتي، الطوق والإسورة، أنياب، رسالة من امرأة مجهولة، المصير، الآنسة ماما، حرامي الورقة، العيش والملح، سكوت هنصور، لهاليبو، ما تقولش لحد، بلبل أفندي، فاطمة وماريكا وراشيل، الأيدي الناعمة، بنات حواء، أنا وحبيبي، ياسمين، ليلة بكى فيها القمر، موعد غرام، ممنوع الحب، خطف مراتي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، فيفا زلاطا، حكايات الغريب، أنشودة الفؤاد، ليلى بنت الفقراء، يوم مر ويوم حلو، مجد ودموع، شاطئ المرح، أدهم الشرقاوي.



يذكر أن الاستفتاء قام بإعداده الصحفي والناقد "زين العابدين خيري"، وشارك به كل من النقاد والسينمائيين أحمد شوقي، أسامة عبد الفتاح، الأمير أباظة، أمجد جمال، أمنية عادل، أمير رمسيس، تامر كروان، حاتم حافظ، حسام الخولي، خالد عبد العزيز، خالد محمود، رامي المتولي، رانيا يحيى، رشا حسنى، زين العابدين خيري، سمير شحاتة، صفاء الليثي، طارق الشناوي، عصام زكريا، كمال رمزي، ماجدة خير الله، ماجدة موريس، محمد سيد عبد الرحيم، محمد طارق، محمد عطية، مروة أبو عيش، ناجي فوزي، نادر رفاعي، هاني أبو الحسن،
 هاني حسن، هاني مصطفى، وليد الخشاب.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.







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