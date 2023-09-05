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تلقائية وعفوية ماجد الكدوانى مع ابنته فى صاحبة السعادة تخطف القلوب.. فيديو وصور

9/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Youm7) ردود فعل كبيرة نالها الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، خاصة أن ماجد الكدواني كان تلقائيا وعفويا في حديثه وردود أفعاله تجاه أسئلة إسعاد يونس، وهو ما جعل اللقاء حالة متفردة من التلقائية والحديث البسيط والمبهج، خاصة أن الكدواني كان يتحدث من قلبه وصريحا في الحديث عن مشواره الفني وعلاقته بزوجته وابنته والمشوار الطويل الذي جمعه بزوجته إلى أن أصبح ماجد الكدواني الفنان الشهير.


وقال الفنان ماجد الكدوانى خلال الحلقة إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق وكان هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضغف كبير فى معهد الفنون المسرحية.
وأضاف ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سي: "بدأت التمثيل فى عام 1993 قبل التخرج بعام، وشاركت فى مسلسل سر الأرض بعد تخرجى مباشرة من معهد الفنون المسرحية، وكنا نتخانق على من يقول المعلومة الزراعية وكنا نهرب منها".
وتابع ماجد الكدوانى: "فى إحدى الحلقات فى مسلسل سر الأرض كنت أصور مع حمار وكان المخرج أحمد بدر الدين يهزر معنا كثيرا، وشاركت فى مسلسل أرابيك بعد تخرجى من معهد الفنون المسرحية، وقدمت مشهدا فى المسلسل والمخرج جمال عبد الحميد كان هدية فى حياتى، وخلال التصوير شاهدنى الكاتب أسامة أنور عكاشة، وأعجبه أدائى وقال للمخرج جمال عبد الحميد (خد بالك منه)، ثم شاركت فى 3 مشاهد فى مسلسل زيزينا، ثم شاركت فى مسلسل نحن لا نزرع الشوك".








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