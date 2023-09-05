وقال الفنان ماجد الكدوانى خلال الحلقة إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق، وكانت هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضعف كبير فى معهد الفنون المسرحية.

وأضاف ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سي: "بدأت التمثيل فى عام 1993 قبل التخرج بعام، وشاركت فى مسلسل سر الأرض بعد تخرجى مباشرة من معهد الفنون المسرحية، وكنا نتخانق على من يقول المعلومة الزراعية وكنا نهرب منها".

وتابع ماجد الكدوانى: "فى إحدى الحلقات فى مسلسل سر الأرض كنت أصور مع حمار وكان المخرج أحمد بدر الدين يهزر معنا كثيرا، وشاركت فى مسلسل أرابيك بعد تخرجى من معهد الفنون المسرحية، وقدمت مشهدا فى المسلسل والمخرج جمال عبد الحميد كان هدية فى حياتى، وخلال التصوير شاهدنى الكاتب أسامة أنور عكاشة، وأعجبه أدائى وقال للمخرج جمال عبد الحميد (خد بالك منه)، ثم شاركت فى 3 مشاهد فى مسلسل زيزينا، ثم شاركت فى مسلسل نحن لا نزرع الشوك".