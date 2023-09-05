مفاجأة إسعاد يونس لماجد الكدواني تكشف عن موهبة ابنته ساندرا فى الغناء
التاريخ
9/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مفاجأة إسعاد يونس للفنان ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة عن موهبة متميزة في الغناء لدى ساندرا ابنة ماجد الكدواني، حيث دخلت الاستوديو وهي تغني أغنية بنت أبوها، بينما قامت إسعاد يونس بإغماض عينيه، ورغم أن المفاجأة كانت عفوية إلا أن الجمهور استطاع أن يتعرف على صوت جديد موهوب هو صوت ساندرا الكدواني، حيث تألقت فى غناء الأغنية.
وقال الفنان ماجد الكدوانى خلال الحلقة إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق، وكانت هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضعف كبير فى معهد الفنون المسرحية.
وأضاف ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سي: "بدأت التمثيل فى عام 1993 قبل التخرج بعام، وشاركت فى مسلسل سر الأرض بعد تخرجى مباشرة من معهد الفنون المسرحية، وكنا نتخانق على من يقول المعلومة الزراعية وكنا نهرب منها".
وتابع ماجد الكدوانى: "فى إحدى الحلقات فى مسلسل سر الأرض كنت أصور مع حمار وكان المخرج أحمد بدر الدين يهزر معنا كثيرا، وشاركت فى مسلسل أرابيك بعد تخرجى من معهد الفنون المسرحية، وقدمت مشهدا فى المسلسل والمخرج جمال عبد الحميد كان هدية فى حياتى، وخلال التصوير شاهدنى الكاتب أسامة أنور عكاشة، وأعجبه أدائى وقال للمخرج جمال عبد الحميد (خد بالك منه)، ثم شاركت فى 3 مشاهد فى مسلسل زيزينا، ثم شاركت فى مسلسل نحن لا نزرع الشوك".
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