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المنتج ريمون مقار: اتحاد منتجى مصر مع الصناعة وليس ضدها

9/5/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Youm7) قال المنتج ريمون مقار لـ"اليوم السابع": "إن اتحاد منتجى مصر مع صناعة الدراما التليفزيونية وليس ضدها على الإطلاق، ويجب أن يعلم الجميع أن المنتج الأقوى حلقة فى الصناعة، لذلك نعمل باستمرار على حمايتها من الانهيار، وهذا يكلفنا كثيرا".



وتساءل مقار: "كيف تم نشر أسعار لأجور الفنانين، ونحن لم نضعها من الأساس، ومن أين جاء هذا الخيال المريض لمن فبرك هذا، ومن صاحب المصلحة لإحداث بلبلة داخل الوسط الفنى".



وأوضح مقار أنه بصفته أحد أعضاء الاتحاد، ما زال يجتمعون حتى الآن لضبط السوق، ولم يتم الوصول لأى أسعار واضحة، مؤكدا أنه وباقى أعضاء الاتحاد مع جميع العاملين فى هذا المجال وليس ضدهم، وعلى الجميع أن يتفهم أن بقاء الصناعة والمنتجين مرهون ببقاء العاملين فيها من ممثلين ومخرجين وفنيين وجميع عناصر العمل الفنى.



وكشف مقار أن هناك أشخاصا غير معلومين، قاموا بفبركة قوائم ونسبوها للاتحاد، وجار البحث عن هؤلاء لمعرفة نواياهم السيئة تجاه تجاه الصناعة بأكملها، مؤكدا أن اتحاد منتجى مصر يعمل على زيادة الأعمال التى يتم تقديمها على مدار العام وليس العكس، ومسألة ضبط الأسعار التى لم تحدد حتى الآن مرحلة انتقالية لهذا الموسم فقط، وسوف يتم إعادة النظر فى هذه الأسعار وتعديلها مع بداية كل موسم للدراما التليفزيونية.



يذكر أن المنتج ريمون مقار نافس من خلال شركة "مجموعة فنون مصر"، خلال موسم دراما رمضان الماضى، بمسلسل "حضرة العمدة"، والذى عرض على قنوات الشركة المتحدة، وهو من بطولة روبى وأحمد بدير وأحمد رزق ومحمود عبد المغنى ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمى ومحمود حافظ وعمرو صحصاح ونهلة سلامة وآخرون، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.







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