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كابتن بسنتفتحت لنفسها باب رزق بتعليم قيادة السيارات:بحب البنات تكسر خوفها

9/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) "قالي مليكش فيها ومش هتنفعي لكن نجحت وفاتحة بيتي من تعليم السواقة" قصة تحدي بطلتها بسنت عصام صاحبة الـ 36 عامًا التي لم تتوقع أن تتحول أمنيتها العادية بتعلم
قيادة السيارات
إلى مصدر رزقها وعمل تتكسب منه عيشها، وتنفق على أطفالها الثلاث من خلاله، ولم تتخيل أن تبرع في عملها للدرجة التي تجعلها من أشهر مدربي القيادة في الجيزة.

قالت بسنت عصام لـ "اليوم السابع":" منذ الصغر كنت دائمًا أحلم بأن امتلك سيارة وأتعلم
قيادة السيارات وبالفعل بدأت أتعلم مع
شخص ما لكني كنت دائمًا اتلقى منه
نقد شديد مثل "مليكش فيها، أو مش هتنفعي" بالرغم من أنه كان أقرب شخص في حياتي وكان من المفترض أن يكون داعمًا لكنه كان مصدر للإحباط في حياتي، كنت أشعر أنه يتمنى فشلي، وهو ما دفعني لرفض مساعدته المزيفة وبدأت أتعلم في أكاديمية متخصصة".


بسنت
تبتسم وهي تتذكر "بالفعل بدأت في
كورس مدته 10 حصص، لكني اكتفيت
بـ5 حصص "كنت بريمو"،
بعدها قررت اعتمد على نفسي أكثر، وبدأت أخذ من المواجهة والتحدي طريق لنجاحي بالرغم من أني لم أستكمل التعليم بعد المرحلة الثانوية
لظروف خاصة".


كابتن

تتابع "كنت دائمًا لدى يقين بقوتي الداخلية وإيماني بنفسي أني أي أقدر أعمل أي حاجة وأخلق باب رزق لنفسي ولأولادي، وفعلاً بدأت في تعليم قيادة السيارات للأقارب والأهل والأصدقاء، وكنت حابة أوفر وقت من وقتي لتعليم أي شخص محتاج".

وتستكمل :"بعد مرور سنة بدأت أتعرف في الجيزة كلها
بـ كابتن "بسنت" وفي والدقي والمهندسين، وبدأت أعلم الفتيات
قيادة السيارات
بأجر رمزي لمساعدة أولادي،
أنا
أم لـ ثلاث
أولاد 17 عاما، 15عاما و10أعوام،
كلنا نساعد بعض،
لكن هم يعتبروني أب وأم ليهم،
يمكن هذا الشعور هو أكبر
عوض من ربنا جعلوني أشعر بذاتي".

تتابع "عند تعليمي
قيادة السيارات
للفتيات بحرص دائمًا على أن يكون في أماكن مزدحمة لتقوية قلوبهم وتعليمهم المواجهة وخوض الصعوبات، بالرغم من كم المشكلات التي تواجهنا لكن بحرص على خوض المعركة".

تعتبر "بسنت" قصتها ملهمة لكل امرأة أخرى وتقول "متخليش حد يقتلك وانتِ حية ولازم تصدقي نفسك، والوقوف عند مرحلة تعليمية معينة ليس نهاية العالم لكن يمكن أن يكون بداية حياة جديدة، اتمني أن كل الفتيات تتعلم
مهارة تبرع فيها
وتبدأ في البحث عن مصدر رزق لها أيًا كان،
للأمان النفسي
وعدم الاحتياج لأي شخص
ولابد من أن تصدق حلمها".



كابتن بسنت



كابتن بسنت



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