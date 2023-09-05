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أفكار لدمج اللون الأحمر فى ديكور بيتك.. لمسة من الحيوية والطاقة

9/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) يعد اللون الأحمر خيارًا جريئًا ومثيرًا لاستخدامه في ديكور البيت. يمكن أن يضفي الأحمر لمسة من الحيوية والدفء على المساحة. يعكس الأحمر الشغف والطاقة والقوة، وقد يكون ملفتًا للأنظار في أي غرفة. ومع ذلك، يعتبر تنسيق الأحمر في الديكور تحديًا بسبب قوته وتأثيره القوي. إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام والأفكار إليك هذه الاقتراحات من موقع "apartmenttherapy".

أفكار لمزج اللون الأحمر مع الألوان الأخرى:

الكرز الأحمر والشوكولاتة:

من السهل اختيار اللون الأحمر لوضعه على الحائط، للشعور بالمزيد من الحيوية والنشاط، مع اختيار اللون البنى الغامق في المقاعد والأريكة، لعمل مزج أكثر من رائع للحصول على تناسق في الألوان، ويصلح ذلك اللون لجو مكتبة أنيقة بشكل مدهش.


الكرز الأحمر والشوكولاتة

اللون الأحمر وألوان الباستيل الزرقاء:

قد يشعر البعض أن اللون الأحمر لا يجب أن يكون اللون الأساسى في الديكور، فيوجد بعض الحيل التي يمكن القيام بها وهو اختيار لون هادئ ومريح للعين مثل لون من ألوان الباستيل، فمن السهل إقران اللون الأزرق الغامق مع اللون الأحمر، وعمل مزج باللون الأزرق، واللون الأحمر بلسمات خفيفة في اللوحات والوسائدة الموضعة على الأريكة والمقاعد، مما يعطى طلة كلاسيكية هادئة.


اللون الأحمر وألوان الباستيل الزرقاء

اللون الأحمر الزاهى مع اللون الوردى الدافئ:

لمن يريد أن يحصل على مظهر غاية في الجرأة وغير تقليدى، يمكن اختيار اللون الأحمر الزاهى مع اللون الوردى الدافئ، لإعطاء طاقة من الحياة والحيوية، ويمكن إضافة بعض اللمسات من اللون الرمادى والأصفر لخلق تباين واضح لتعزيز المظهر العام للغرفة، بشكل جذاب.


احمر زاهى ووردى

الأحمر والبنفسجى المبهج لطلة بوهيمى قوية:

قد يريد الشخص أن يجعل منزله غير تقليدى وهنا يمكن الجمع بين اللون الأحمر واللون الأرجوانى الوردى، ويمكن اختيار ظلاله لخلق مزيج من الطراز البوهيمى غير العادى، ليبرز الشكل الأنيق والمميز عن طريق وضع الوسائد الملونة على المقاعد، لتكون صورة متكاملة للمكان.



الأحمر والبنفسجي طراز بوهيمي




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