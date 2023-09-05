أفكار لدمج اللون الأحمر فى ديكور بيتك.. لمسة من الحيوية والطاقة
التاريخ
9/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) يعد اللون الأحمر خيارًا جريئًا ومثيرًا لاستخدامه في ديكور البيت. يمكن أن يضفي الأحمر لمسة من الحيوية والدفء على المساحة. يعكس الأحمر الشغف والطاقة والقوة، وقد يكون ملفتًا للأنظار في أي غرفة. ومع ذلك، يعتبر تنسيق الأحمر في الديكور تحديًا بسبب قوته وتأثيره القوي. إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام والأفكار إليك هذه الاقتراحات من موقع "apartmenttherapy". أفكار لمزج اللون الأحمر مع الألوان الأخرى:
الكرز الأحمر والشوكولاتة:
من السهل اختيار اللون الأحمر لوضعه على الحائط، للشعور بالمزيد من الحيوية والنشاط، مع اختيار اللون البنى الغامق في المقاعد والأريكة، لعمل مزج أكثر من رائع للحصول على تناسق في الألوان، ويصلح ذلك اللون لجو مكتبة أنيقة بشكل مدهش.
اللون الأحمر وألوان الباستيل الزرقاء:
الكرز الأحمر والشوكولاتة
قد يشعر البعض أن اللون الأحمر لا يجب أن يكون اللون الأساسى في الديكور، فيوجد بعض الحيل التي يمكن القيام بها وهو اختيار لون هادئ ومريح للعين مثل لون من ألوان الباستيل، فمن السهل إقران اللون الأزرق الغامق مع اللون الأحمر، وعمل مزج باللون الأزرق، واللون الأحمر بلسمات خفيفة في اللوحات والوسائدة الموضعة على الأريكة والمقاعد، مما يعطى طلة كلاسيكية هادئة.
اللون الأحمر الزاهى مع اللون الوردى الدافئ:
اللون الأحمر وألوان الباستيل الزرقاء
لمن يريد أن يحصل على مظهر غاية في الجرأة وغير تقليدى، يمكن اختيار اللون الأحمر الزاهى مع اللون الوردى الدافئ، لإعطاء طاقة من الحياة والحيوية، ويمكن إضافة بعض اللمسات من اللون الرمادى والأصفر لخلق تباين واضح لتعزيز المظهر العام للغرفة، بشكل جذاب.
الأحمر والبنفسجى المبهج لطلة بوهيمى قوية:
احمر زاهى ووردى
قد يريد الشخص أن يجعل منزله غير تقليدى وهنا يمكن الجمع بين اللون الأحمر واللون الأرجوانى الوردى، ويمكن اختيار ظلاله لخلق مزيج من الطراز البوهيمى غير العادى، ليبرز الشكل الأنيق والمميز عن طريق وضع الوسائد الملونة على المقاعد، لتكون صورة متكاملة للمكان.
الأحمر والبنفسجي طراز بوهيمي
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