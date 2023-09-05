3 أبراج دودة قراءة ومحبة للثقافة.. يؤمنوا بقدرة الكتب على تحسين حياتهم
التاريخ
9/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) كثير ما نجد وسط الأصدقاء صديق يهتم بالثقافة ويظل الكثير من الوقت في المكتبة باحثا عن كتاب معين، ليأخذه للمنزل، فهو عاشق للكتب عن جدارة، فكل شخص لديه الكثير من المواهب ويوجد أبراج معينة لديها موهبة تثقيف نفسها. وتتميز
بحب القراءة والنهم في الثقافة والمعرفة والإطلاع على المعلومات الجديدة، تعرف عليها
وفقاً لموقع "tle".
ثقافة
أبراج فلكية تعشق الثقافة:
برج العذراء:
برج العذراء من الأبراج الفلكية التي تحب القراءة والاطلاع، وتجد مولود العذراء طوال الوقت ينظر في الكتب، ولا يمل من الجلوس أمامها، بل يستمتع بشكل لا يصدق، بمطالعة الكتب بكل أنواعها، ويؤمن مولود برج العذراء أن القراءة
تحسن وتغير حياته للأفضل، ويعشق الكتب لأنها تعطى له إلهاما كبيرا مما يجعله قادر بعد ذلك على مساعدة من حوله من الناس.
برج الجدى:
ثقافة
مولود برج الجدى، من الأبراج التي تحب الثقافة والكتب وهو يملك ذكاء عالى، والكوكب الذى يحكمه هو كوكب زحل، لتوسع عقلها والكتب والقراءة تساعده على الوصول لذلك، وهو يحب الالتزام والانضباط والمسؤلية، فهو لا يعطى وقته للترفيه بأنشطة أخرى غير القراءة. برج الجوزاء:
مولد برج الجوزاء، من الأبراج التي تحب الثقافة والقراءة، ويمكن أن يقرأ الكتب للترفيه وللتعلم، ويحب أن يكتشف كل ما هو جديد، وهو من الأبراج الثرثارة مما يعنى أنه قادر على التحدث عن كل ما يطالعه بكل شغف شديد، دون الشعور بالملل، لأن عقله يعمل طوال الوقت دون توقف.
حب القراءة
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