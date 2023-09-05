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3 أبراج دودة قراءة ومحبة للثقافة.. يؤمنوا بقدرة الكتب على تحسين حياتهم

9/5/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) كثير ما نجد وسط الأصدقاء صديق يهتم بالثقافة ويظل الكثير من الوقت في المكتبة باحثا عن كتاب معين، ليأخذه للمنزل، فهو عاشق للكتب عن جدارة، فكل شخص لديه الكثير من المواهب ويوجد أبراج معينة لديها موهبة تثقيف نفسها. وتتميز
بحب القراءة والنهم في الثقافة والمعرفة والإطلاع على المعلومات الجديدة، تعرف عليها
وفقاً لموقع "tle".


ثقافة


أبراج فلكية تعشق الثقافة:

برج العذراء:

برج العذراء من الأبراج الفلكية التي تحب القراءة والاطلاع، وتجد مولود العذراء طوال الوقت ينظر في الكتب، ولا يمل من الجلوس أمامها، بل يستمتع بشكل لا يصدق، بمطالعة الكتب بكل أنواعها، ويؤمن مولود برج العذراء أن القراءة
تحسن وتغير حياته للأفضل، ويعشق الكتب لأنها تعطى له إلهاما كبيرا مما يجعله قادر بعد ذلك على مساعدة من حوله من الناس.


ثقافة

برج الجدى:

مولود برج الجدى، من الأبراج التي تحب الثقافة والكتب وهو يملك ذكاء عالى، والكوكب الذى يحكمه هو كوكب زحل، لتوسع عقلها والكتب والقراءة تساعده على الوصول لذلك، وهو يحب الالتزام والانضباط والمسؤلية، فهو لا يعطى وقته للترفيه بأنشطة أخرى غير القراءة.

برج الجوزاء:

مولد برج الجوزاء، من الأبراج التي تحب الثقافة والقراءة، ويمكن أن يقرأ الكتب للترفيه وللتعلم، ويحب أن يكتشف كل ما هو جديد، وهو من الأبراج الثرثارة مما يعنى أنه قادر على التحدث عن كل ما يطالعه بكل شغف شديد، دون الشعور بالملل، لأن عقله يعمل طوال الوقت دون توقف.


حب القراءة



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