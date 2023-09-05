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5 دروس فى الأبوة ممكن نتعلمها من علاقة ماجد الكدواني وابنته ساندرا.. فيديو

9/5/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Youm7) من الصعب أن تتمالك دموعك أمام فرحة ودهشة ودموع النجم ماجد الكدواني لحظة وصول صوت ابنته ساندرا إلى مسامعه خلال حلقة "صاحبة السعادة"، حيث كانت مفاجأة الإعلامية إسعاد يونس للنجم هي أغنية "بنت أبويا" بصوت ابنته ساندرا الكدواني.

وخلال الدقائق التي ظهر فيها الاثنان على الشاشة نجحا في خطف قلوب المشاهدين، وإنعاشها، بذلك الحديث الصادق الذي يعكس علاقة أبوة قوية ومثيرة للإعجاب. وكشفت حديث ساندرا عن وجه إنساني دافئ لماجد الكدواني الأب، الذي يمكن أن يتعلم منه الكثير من الآباء دروسًا رائعة في كيفية خلق علاقة قوية مع بناتهم.



ماجد الكدواني يستقبل ابنته


دروس فى الأبوة نتعلمها من علاقة ماجد الكدواني وابنته
 ​يدعم موهبتها

الدرس الأهم الذي يمكن تعلمه من الدقائق القليلة التي ظهرت فيها ساندرا خلال الحلقة هو أهمية دعم الأب لموهبة ابنته. فحين سألت الإعلامية إسعاد يونس الفنانة الشابة ساندرا الكدواني عن اللحظة التي لا تنساها لوالدها، تذكرت على الفور حين فاجأها بشراء بيانو في طفولتها لأنه يعرف مدى حبها للموسيقى. لم تنس الشابة اللحظة بكل تفاصيلها رغم مرور سنوات عدة عليها ورغم أنها ذكرى تعود للطفولة.

وأكدت الفنانة الشابة كثيرًا دعمه لموهبتها وحبها للفن، وهو ما علق عليه ببساطة قائلاً: "محدش بينجح في حاجة ما بيحبهاش.. أهم حاجة عندي إنها بتعمل حاجة بتحبها".

كما كشف أنه لاحظ من طفولتها موهبتها في تمييز الموسيقى فحرص على تنمية هذه الموهبة ورعايتها والانتباه لها.


يعزز ثقتها بنفسها

أما النصيحة الأهم التي كان حريصًا على توجيهها لابنته فهي أن تتحلى بالثقة في نفسها. ولأنه يعرف الكثير عن شخصيتها التي تميل إلى التدقيق والتفكير الزائد ولوم الذات كان يحرص على التخفيف من ذلك، ويعزز لها ثقتها في نفسها ويكون لها نقطة ارتكاز يذكرها دائمًا أن كل ما يحدث سيكون خير، وأنها لا ينبغي أن ترى فقط الجوانب السيئة للمشكلات التي تواجهها.

هذا النوع من الدعم وهذه التذكيرات ضرورية جدًا لكل ابن، ليعيش حياة سوية ويقل قلقه وخوفه من المستقبل ومن المشكلات التي تواجهه ولا يرتبك أو يصاب بالذعر أمامها.


ابنة ماجد الكدواني تغني
فاهم شخصيتها
 "حساسة.. انتقائية.. تبحث عن الكمال" بكلمات بسيطة عفوية تحدث الكدواني الأب عن مفاتيح شخصية ابنته وصفاتها والطريقة التي تتصرف بها والتي تستقبل بها الأمور. وهو ما يعكس فهمًا شديدًا لشخصيتها وقربه منها.

بيشاركهم
 بلا تردد أجابت ساندرا بنعم على سؤال الإعلامية إسعاد يونس حول ما إذا كان النجم ماجد الكدواني يشاركهم تفاصيل حياته ويخبرهم بما يمر به، وهو أمر مهم جدًا يزيد من الترابط بين أفراد الأسرة ويعزز متانة العلاقة بينهم.
 فهو لا يكتفي بمشاركتهم القرارات والأخبار أو حتى الأخبار السعيدة وإنما يشاركهم أيضًا حين يشعر بالضيق والانزعاج.



النجم ماجد الكدواني


بيهتم برأيها
 بعض الآباء يرون أنفسهم أكبر من النصيحة ومن أن يستعينوا برأي أبنائهم في حياتهم، لأنهم أكبر سنًا وأكثر خبرة، إلا أن اهتمام الآباء بآراء أبنائهم يزيد من ثقتهم بنفسهم ويعزز العلاقة بينهم، وهو الدرس المهم الذي نتعلمه من النجم ماجد الكدواني، الذي تحدث باعتزاز عن أهم نصيحة قدمتها له ابنته، فقال إنه كان يتصرف بطريقة مختلفة بعد فيلم "تراب الماس" لتأثره بالشخصية وأسباب أخرى، فكان صوته يرتفع كثيرًا في البيت. وهو ما أزعج ابنته وطلبت منه أن يخرج كل مشاعره ويعبر عنها بأي طريقة معهم ولكن بدون أن يرفع صوته، فانتبه هو إلى أهمية أن يعبر عن مشاعره ولا يكتمها ولكن بالشكل اللائق الذي لا يزعج المحيطين به.



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