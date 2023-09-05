وخلال الدقائق التي ظهر فيها الاثنان على الشاشة نجحا في خطف قلوب المشاهدين، وإنعاشها، بذلك الحديث الصادق الذي يعكس علاقة أبوة قوية ومثيرة للإعجاب. وكشفت حديث ساندرا عن وجه إنساني دافئ لماجد الكدواني الأب، الذي يمكن أن يتعلم منه الكثير من الآباء دروسًا رائعة في كيفية خلق علاقة قوية مع بناتهم.











الدرس الأهم الذي يمكن تعلمه من الدقائق القليلة التي ظهرت فيها ساندرا خلال الحلقة هو أهمية دعم الأب لموهبة ابنته. فحين سألت الإعلامية إسعاد يونس الفنانة الشابة ساندرا الكدواني عن اللحظة التي لا تنساها لوالدها، تذكرت على الفور حين فاجأها بشراء بيانو في طفولتها لأنه يعرف مدى حبها للموسيقى. لم تنس الشابة اللحظة بكل تفاصيلها رغم مرور سنوات عدة عليها ورغم أنها ذكرى تعود للطفولة.





أما النصيحة الأهم التي كان حريصًا على توجيهها لابنته فهي أن تتحلى بالثقة في نفسها. ولأنه يعرف الكثير عن شخصيتها التي تميل إلى التدقيق والتفكير الزائد ولوم الذات كان يحرص على التخفيف من ذلك، ويعزز لها ثقتها في نفسها ويكون لها نقطة ارتكاز يذكرها دائمًا أن كل ما يحدث سيكون خير، وأنها لا ينبغي أن ترى فقط الجوانب السيئة للمشكلات التي تواجهها.













