قال خبير لغة الجسد: "احتضان النجم ماجد الكدواني لابنته احتضان عاطفي، النجم أحاط ابنته بذراعيه وربت على ظهرها أكثر من مرة، والمحاوطة باليد في لغة الجسد إشارة تعبر عن الاحتواء، والتعبير عن أنها شيء غال يمتلكه هو فقط ولا يسمح لأي شخص غيره أن ينظر إليه وملكه وجزء منه".







