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ماذا تقول لغة الجسد عن علاقة ماجد الكدواني بابنته؟ احتواء ودعم بلا حدود

9/5/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Youm7) على أنغام أغنية "بنت أبوها" فاجأت الإعلامية إسعاد يونس النجم ماجد الكدواني خلال حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" بظهور ابنته ساندرا، تغني له الأغنية الشهيرة من مسلسل "موضوع عائلي"، وظهرت على ملامح النجم الكثير من الانفعالات والدهشة والدموع كذلك، فماذا يقول تحليل لغة الجسد عن رد فعل النجم وعلاقته بابنته؟ طرحنا هذا السؤال على خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم.
حضن ماجد الكدواني وابنته

قال خبير لغة الجسد: "احتضان النجم ماجد الكدواني لابنته احتضان عاطفي، النجم أحاط ابنته بذراعيه وربت على ظهرها أكثر من مرة، والمحاوطة باليد في لغة الجسد إشارة تعبر عن الاحتواء، والتعبير عن أنها شيء غال يمتلكه هو فقط ولا يسمح لأي شخص غيره أن ينظر إليه وملكه وجزء منه".


لقطة من الحلقة


وأضاف
خبير لغة الجسد: "كما أنه ربت على ظهرها أكثر من مرة في دلالة على تشجعيه الدائم لها والدعم والمساندة، لأن هذه الإشارة في هذه المواقف كثير ما تكون إشارة الهدف منها إنهاء الحضن، لكن هذا الموقف قمة في العاطفية والحب والمشاعر الطاغية على لغة جسدهما".
محاكاة وانسجام: كما قال خبير لغة الجسد في حديثه لـ اليوم السابع: "لغة جسدهما خلال اللقاء تعبر عن المحاكاة والترابط القوي بينهما، الذي يعطي انطباعا إيجابيا عن مدى صدق العلاقة وقوتها".



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