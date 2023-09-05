ماذا تقول لغة الجسد عن علاقة ماجد الكدواني بابنته؟ احتواء ودعم بلا حدود
التاريخ
9/5/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Youm7) على أنغام أغنية "بنت أبوها" فاجأت الإعلامية إسعاد يونس النجم ماجد الكدواني خلال حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" بظهور ابنته ساندرا، تغني له الأغنية الشهيرة من مسلسل "موضوع عائلي"، وظهرت على ملامح النجم الكثير من الانفعالات والدهشة والدموع كذلك، فماذا يقول تحليل لغة الجسد عن رد فعل النجم وعلاقته بابنته؟ طرحنا هذا السؤال على خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم.
حضن ماجد الكدواني وابنته
قال خبير لغة الجسد: "احتضان النجم ماجد الكدواني لابنته احتضان عاطفي، النجم أحاط ابنته بذراعيه وربت على ظهرها أكثر من مرة، والمحاوطة باليد في لغة الجسد إشارة تعبر عن الاحتواء، والتعبير عن أنها شيء غال يمتلكه هو فقط ولا يسمح لأي شخص غيره أن ينظر إليه وملكه وجزء منه".
لقطة من الحلقة
وأضاف
خبير لغة الجسد: "كما أنه ربت على ظهرها أكثر من مرة في دلالة على تشجعيه الدائم لها والدعم والمساندة، لأن هذه الإشارة في هذه المواقف كثير ما تكون إشارة الهدف منها إنهاء الحضن، لكن هذا الموقف قمة في العاطفية والحب والمشاعر الطاغية على لغة جسدهما".
محاكاة وانسجام: كما قال خبير لغة الجسد في حديثه لـ اليوم السابع: "لغة جسدهما خلال اللقاء تعبر عن المحاكاة والترابط القوي بينهما، الذي يعطي انطباعا إيجابيا عن مدى صدق العلاقة وقوتها".
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