

قال وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.



وأشار الوزير إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.



وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.







استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة أسعار الذهب حيث استقر سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2205 جنيهات للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1942 دولارا.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيها.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.







من جانبه التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، بالسفير ميكيلي كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.



بحث وزير النقل مع السفير الايطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بتسيير خط

لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بايطاليا مؤكداً على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصه به خاصة وانه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا،





وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى مأدبة الغداء الرسمية التى أقامها الجانب الصينى للوفد الوزارى المصرى الذى يشارك فى أعمال المنتدى الدولى العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية والذى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية



جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى

ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم.



