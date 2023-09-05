



وزيرة التخطيط: توجد علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية؛ والتي جاءت بعنوان الزيادة السكانية والرعاية الصحية: التحديات والفرص وذلك برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" بمشاركة عدد من الوزراء.











الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار يسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.





محيى الدين: بنوك التنمية يجب أن تقوم بدور أكبر لتمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا يستلزم تبني مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة للتمويل الميسر.











وزير التجارة يبحث مع نظيره السويدى سبل تعزيز التعاون المشترك فى الاستثمار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر، وقد حضر الاجتماع السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم، و يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.











وزير الإسكان: توجيهات القيادة السياسية تؤكد على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواقع مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.











وفد جمعية المهندسين النيجيريين يزور المشروعات القومية ويشيد بحجم الإنجازات

قام وفد من جمعية المهندسين النيجيريين برئاسة المهندس تاسيو ووديل، رئيس الجمعية، بزيارة لمصر، وذلك بالتنسيق مع السفارة النيجيرية بالقاهرة بغرض زيارة المشروعات القومية الكبرى وزيارة المعالم المختلفة، وتأتى تلك الزيارة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط البلدين.





التمثيل التجارى: نسعى لحل مشاكل المستثمرين والمصدرين والدخول لأسواق جديدة

كشف يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن مكاتب التمثيل تعمل على خطة واضحة للسوق الأفريقي وهناك لجان متخصصة في جهاز التمثيل التجاري، ونسعي لحل مشاكل المستثمرين والمصدرين والدخول إلي أسواق جديدة وكذلك العمل على إدخال منتجات مصرية جديدة للأسواق القائمة.





اقتصادية قناة السويس: تداول 91 سفينة بميناءى السخنة والأدبية خلال يوليو

أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر يوليو 2023، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول بإجمالي 48 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر يوليو 1720359,22 طن، حيث استقبل الميناء عدد 33 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 720109 طن، و6 سفن صب جاف بحمولة 634479,68 طن، و9 سفن صب سائل بحمولة 365770,55 طن.