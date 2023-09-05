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صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها التبغ بنسبة 3.1%

9/5/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%.



وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 7.73%، واستحوذت المؤسسات على 25.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.60%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 132.3 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 483.7 ألف جنيه، 9 ملايين جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 271.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5418 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.







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