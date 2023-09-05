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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أليانز للتأمين بقيمة 942.2 مليون دولار

9/5/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أليانز للتأمين خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 76.7 ألف سهم بقيمة 942.2 مليون دولار، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتسويق والسيارات بحجم تداول 7951 سهم بقيمة 47.1 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.7 مليون سهم بقيمة 966.3 مليون عبر تنفيذ 55 عملية.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 7.73%، واستحوذت المؤسسات على 25.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.60%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 132.3 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 483.7 ألف جنيه، 9 ملايين جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 271.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5418 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.







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