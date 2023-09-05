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فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من مبادرة أشبال مصر الرقمية

9/5/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية (23/24) من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التى تستهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ليصبح مؤهلا
لمجتمع مصر الرقمية، وقادرا على
مواكبة أحدث تكنولوجيات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا، حيث يستمر التسجيل عبر الموقع الرسمي للمبادرة حتى 10 سبتمبر الجارى .



وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية فى مايو 2022، وهى منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى من جميع المدارس المصرية فى كافة المحافظات، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين؛ على أن يستوفى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.



وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلاب المدارس وفقاً لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.



جدير بالذكر أن المبادرة توفر رحلة تعليمية متكاملة وبيئة تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب وإتاحة التدريب العلمى والعملى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة.



ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن "مبادرة أشبال مصر الرقمية" هى استكمال لمساعى ومجهودات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد جيل جديد من النشء مدرب بشكل عملى وغير تقليدى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدة أن المبادرة تتميز بأنها تستهدف فئة عمرية لديها شغف لمعرفة أحدث التقنيات فى مجالات التكنولوجيا وهى فئة تعد النواة لشباب المستقبل الذى سيدعم مشروعات مصر الرقمية من كافة المحافظات.



كما أكد المهندس وليد الإنجباوى المدير التنفيذى للمبادرة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة وضعت شروط محددة للتقدم فى المنحة هذا العام؛ من أهمها أن يكون المتقدم/ المتقدمة من الطلاب المتفوقين فى الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وأن يكون مقيد فى أى مدرسة داخل مصر، ومن الطلاب الذين سوف يلتحقون بداية من الصف الأول الإعدادى إلى الثانى الثانوى العام القادم من جميع المحافظات.

مشيرا إلى أن المبادرة حريصة على اختيار أفضل الطلاب المتقدمين من خلال تنفيذ مجموعة من اختبارات القبول للمتقدمين الذين ينطبق عليهم كافة الشروط قبل الالتحاق بالمبادرة. على أن يبدأ التدريب الفعلى للدفعة الثانية فى أكتوبر المقبل.







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