Wednesday, 06 September 2023 02:03 GMT

رموز علم الحديث .. ابن أبى عاصم صاحب التصانيف

9/5/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) يعد الإمام ابن أبى عاصم من أعلام أهل السنة والجماعة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو حافظ كبير، إمام بارع متبع للآثار، كثير التصانيف، قدم أصبهان على قضائها، ونشر بها علمه، هو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني.



ولد سنة 206 هـ. كما قالت ابنته عاتكة: "ولد أبي في شوال سنة ست ومائتين فسمعته يقول : ما كتبت الحديث حتى صار لي سبع عشرة سنة، وذلك أني تعبدت وأنا صبي، فسألني إنسان عن حديث، فلم أحفظه، فقال لي: ابن أبي عاصم لا تحفظ حديثا ؟
فاستأذنت أبي، فأذن لي، فارتحلت".



سمع من والده وجده ومن جده لامه الحافظ موسى بن إسماعيل التبوذكى وكانت عائلته من كبار العلماء، وقد اصيب في كتبه في فتنة الزنج ورجع يروى من حفظه الكثير، وروى الحديث عن عدد كبير من العلماء منهم: أبو الوليد الطيالسى وأبو بكر بن أبي شيبه ومحمد بن كثير ودحيم وهشام بن عمار وأبو حاتم الرازي والبخاري والخوطى.



وجمع ابن ابى عاصم جزء فى اسماء تصانيفه فيه زياده على ثلاث مئة مصنف رواها عنه ابو بكر القباب من ذلك المسند الكبير نحو خمسين الف حديث وكتاب الآحاد والمثانى نحو عشرين الف حديث فى الاصناف وكتاب المختصر من المسند نيف وعشرون الفا، ويكثر فى تصانيفه عن ابن ابى شيبه وابن كاسب وهشام بن عمار.

ومن مؤلفاته المسند الكبير، به نحو خمسين ألف حديث، الآحاد والمثاني، وبه نحو عشرين ألف حديث، كتاب السنّة، وهو أشهر مؤلفاته، كتاب المذكر والتذكير.



وحدث عنه جم غفير من المحدثين، ومنهم: أبو بكر القباب راوى كتاب السنة وابنته أم الضحاك عاتكة والقاضي أبو أحمد العسال وأحمد بن بندار ومحمد بن أحمد الكسائي وأبو الشيخ وغيرهم.







MENAFN05092023000132011024ID1107011198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث