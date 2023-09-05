السفاح جاك فى سنة 1888.. قتل مومسات فقيرات فى لندن .. وظل مجهولا
التاريخ
9/5/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) أحدثت قضية سفاح الجيزة الذى قتل أربعة أشخاص، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، وعلى ما يبدو أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها ولكن هناك العديد من القضايا الاجرامية التي تسببت في زعر العديد من المواطنين في كافة انحاء العالم.
هناك العديد من القضايا الاجرامية التي تسببت في زعر العديد من المواطنين في كافة أنحاء العالم، ومن أبرز من ارتكبوا جرائم القتل، "السفاح جاك" الذى عاش في لندن، ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه أو معرفه هويته مطلقا، لكنهم أطلقوا عليها اسم
"جاك"..
شملت الجرائم المنسوبة إلى جاك السفاح مومسات كن يعشن ويعملن في الأحياء الفقيرة من لندن، وقد قطعت حناجرهن قبل القيام بتشويه بطونهن، ودلت طريقة إزالة الأعضاء الداخلية من ثلاث ضحايا على الأقل على أن القاتل كان يمتلك معرفة تشريحية أو جراحية.
جاك السفاح
وقد ظهرت شائعات كثيرة تزعُم أن الجرائم كانت متصلة ببعضها البعض، وكثرت الشائعات في سبتمبر وأكتوبر سنة 1888، ولا يعرف يقيناً عدد الضحايا الذين قام بقتلهم شخص واحد، وذلك بسبب العدد الكبير من الجرائم التي تعرضت لها النساء في الطرف الشرقي من لندن في هذه الفترة، وقد سجلت تحقيقات شرطة العاصمة إحدى عشرة جريمة قتل منفصلة، ابتداءً من 3 أبريل 1888 وحتى 13 فبراير 1891.
وهناك عدة رسائل أُرسلت إلى الصحافة وجهاز شرطة لندن سكوتلاند يارد من كاتب أو أكثر يزعم فيها أنه القاتل، وهناك رسالة أُطلق عليها اسم «من الجحيم» تلقاها جورج لسك أحد أفراد لجنة أمن وايت تشابل، تضمنت نصف كلية بشرية محفوظة، وقد افتُرض أنها من أحد الضحايا.
وبسبب الطابع الوحشي الفريد للجرائم، وبسبب طريقة تعامل وسائل الإعلام مع الأحداث، صارت العامة تعتقد بوجود قاتل متسلسل واحد يعرف باسم "جاك السفاح".
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