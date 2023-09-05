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السفاح جاك فى سنة 1888.. قتل مومسات فقيرات فى لندن .. وظل مجهولا

9/5/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) أحدثت قضية سفاح الجيزة الذى قتل أربعة أشخاص، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، وعلى ما يبدو أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها ولكن هناك العديد من القضايا الاجرامية التي تسببت في زعر العديد من المواطنين في كافة انحاء العالم.



هناك العديد من القضايا الاجرامية التي تسببت في زعر العديد من المواطنين في كافة أنحاء العالم، ومن أبرز من ارتكبوا جرائم القتل، "السفاح جاك" الذى عاش في لندن، ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه أو معرفه هويته مطلقا، لكنهم أطلقوا عليها اسم
"جاك"..




شملت الجرائم المنسوبة إلى جاك السفاح مومسات كن يعشن ويعملن في الأحياء الفقيرة من لندن، وقد قطعت حناجرهن قبل القيام بتشويه بطونهن، ودلت طريقة إزالة الأعضاء الداخلية من ثلاث ضحايا على الأقل على أن القاتل كان يمتلك معرفة تشريحية أو جراحية.





جاك السفاح




وقد ظهرت شائعات كثيرة تزعُم أن الجرائم كانت متصلة ببعضها البعض، وكثرت الشائعات في سبتمبر وأكتوبر سنة 1888، ولا يعرف يقيناً عدد الضحايا الذين قام بقتلهم شخص واحد، وذلك بسبب العدد الكبير من الجرائم التي تعرضت لها النساء في الطرف الشرقي من لندن في هذه الفترة، وقد سجلت تحقيقات شرطة العاصمة إحدى عشرة جريمة قتل منفصلة، ابتداءً من 3 أبريل 1888 وحتى 13 فبراير 1891.




وهناك عدة رسائل أُرسلت إلى الصحافة وجهاز شرطة لندن سكوتلاند يارد من كاتب أو أكثر يزعم فيها أنه القاتل، وهناك رسالة أُطلق عليها اسم «من الجحيم» تلقاها جورج لسك أحد أفراد لجنة أمن وايت تشابل، تضمنت نصف كلية بشرية محفوظة، وقد افتُرض أنها من أحد الضحايا.





وبسبب الطابع الوحشي الفريد للجرائم، وبسبب طريقة تعامل وسائل الإعلام مع الأحداث، صارت العامة تعتقد بوجود قاتل متسلسل واحد يعرف باسم "جاك السفاح".









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