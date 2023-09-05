



وأوضح أحمد منصور، خلال مداخلته مع برنامج "يا سادة يا كرام" إعداد وتقديم نجلاء السروجى، على إذاعة صوت العرب، أنه من خلال قراءة السيناريو الذى يخرج للنور لأول مرة تجد أنه لا يوجد أوجه شبه بينه وبين السيناريو الذى شارك فى كتابته نجيب محفوظ وقام ببطولته أحمد مظهر، إذ أن الأخير أظهر الجانب العسكرى والحربى للقائد صلاح الدين الأيوبى، ولكن السيناريو الذى كتبه نجيب محفوظ للممثل والمنتج فريد شوقى يتناول بجانب الحياة العسكرية لصلاح الدين الناحية الإنسانية والحب والتواضع وما إلى ذلك، إذ تدور الأحداث فى فترة تعيين صلاح الدين الأيوبى وزيرا للعاضد فى مصر، خلفا لعمه أسد الدين شيركوه، وخلال تناول الأحدث ترى شخصية صلاح الدين من عدة جوانب فتراه رومانسيا من خلال قصة حبه لـ«زهراء»، وتراه إنسانا يشعر بآلام الشعب فيساعده وينصفه، وتراه حازما لا يتهاون أمام من يخون الوطن، فهكذا صور الروائى العالمى نجيب محفوظ، الناصر صلاح الدين الأيوبى.





كما أضاف أحمد منصور، أن هناك عدد من المعطيات التى تعرفنا تاريخ كتابة نجيب محفوظ لسيناريو فيلم «صلاح الدين»، الذى كان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان فريد شوقى، عقب دوره فى «الفتوة» والذى تم عرضه فى 1957م، وبما أن نجيب محفوظ كتب سيناريو هذا الفيلم قبل مشاركته فى فيلم «الناصر صلاح الدين» والذى تم عرضه فى 1963م، إذن نجد أمامنا نتيجة واحدة وهى أن الروائى العالمى ربما انتهى من كتابة السيناريو الذى لم ير النور فى عام 1960م تقريبا.