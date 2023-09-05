أحمد منصور لـصوت العرب: سيناريو نجيب محفوظ قدم الوجه الإنسانى لـصلاح الدين الأيوبى
التاريخ
9/5/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) قال الكاتب الصحفى أحمد منصو ، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، إن سيناريو الروائى العالمى نجيب محفوظ عن "صلاح الدين الأيوبى"، والمكتوب بخط يد صاحب نوبل، والذى انفرد بنشره في "اليوم السابع"، يصلح للتنفيذ ويكفى أن اسم الأديب الكبير نجيب محفوظ عليه، وتمنى من شركات الإنتاج الكبرى أن تنتبه للسيناريو لتنفيذه.
وأوضح أحمد منصور، خلال مداخلته مع برنامج "يا سادة يا كرام" إعداد وتقديم نجلاء السروجى، على إذاعة صوت العرب، أنه من خلال قراءة السيناريو الذى يخرج للنور لأول مرة تجد أنه لا يوجد أوجه شبه بينه وبين السيناريو الذى شارك فى كتابته نجيب محفوظ وقام ببطولته أحمد مظهر، إذ أن الأخير أظهر الجانب العسكرى والحربى للقائد صلاح الدين الأيوبى، ولكن السيناريو الذى كتبه نجيب محفوظ للممثل والمنتج فريد شوقى يتناول بجانب الحياة العسكرية لصلاح الدين الناحية الإنسانية والحب والتواضع وما إلى ذلك، إذ تدور الأحداث فى فترة تعيين صلاح الدين الأيوبى وزيرا للعاضد فى مصر، خلفا لعمه أسد الدين شيركوه، وخلال تناول الأحدث ترى شخصية صلاح الدين من عدة جوانب فتراه رومانسيا من خلال قصة حبه لـ«زهراء»، وتراه إنسانا يشعر بآلام الشعب فيساعده وينصفه، وتراه حازما لا يتهاون أمام من يخون الوطن، فهكذا صور الروائى العالمى نجيب محفوظ، الناصر صلاح الدين الأيوبى.
كما أضاف أحمد منصور، أن هناك عدد من المعطيات التى تعرفنا تاريخ كتابة نجيب محفوظ لسيناريو فيلم «صلاح الدين»، الذى كان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان فريد شوقى، عقب دوره فى «الفتوة» والذى تم عرضه فى 1957م، وبما أن نجيب محفوظ كتب سيناريو هذا الفيلم قبل مشاركته فى فيلم «الناصر صلاح الدين» والذى تم عرضه فى 1963م، إذن نجد أمامنا نتيجة واحدة وهى أن الروائى العالمى ربما انتهى من كتابة السيناريو الذى لم ير النور فى عام 1960م تقريبا.
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