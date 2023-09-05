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65 عاما على حظر رواية الدكتور زيفاجو فى الاتحاد السوفيتى.. القصة الكاملة

9/5/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) حدث في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر لعام 1958، صدور الرواية الرومانسية دكتور جيفاجو، للكاتب بوريس باسترناك،
في الولايات المتحدة، وتم حظر الكتاب في الاتحاد السوفيتى لكنه حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1958.

ولد باسترناك في روسيا عام 1890، وبحلول الثورة الروسية كان شاعرًا طليعيًا معروفًا.


لقيت أعماله استياءً خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين عندما فرض النظام الشيوعي لجوزيف ستالين رقابة صارمة على الفن والأدب الروسي.


خلال هذا الوقت، كان باسترناك يكسب رزقه من العمل كمترجم، وفي عام 1956، أكمل الكتاب الذي جعل منه اسمًا عالميًا.

كانت قصة "دكتور جيفاجو " قصة حب ملحمية تدور أحداثها خلال اضطرابات الثورة الروسية والحرب العالمية الأولى. وقد أثار الكتاب غضب المسؤولين السوفييت، وخاصة الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف.

جادل السوفييت بأن الكتاب يضفي طابعًا رومانسيًا على الطبقة العليا الروسية قبل الثورة ويحط من شأن الفلاحين والعمال الذين قاتلوا ضد النظام القيصري.


رفضت الصحافة السوفييتية الرسمية نشر الكتاب، ووجد باسترناك نفسه هدفًا لانتقادات لا هوادة فيها. ومع ذلك، بدأ المعجبون بعمل باسترناك في تهريب الرواية سرًا إلى خارج روسيا قطعة قطعة.


بحلول عام 1958، بدأ الكتاب في الظهور في العديد من الترجمات حول العالم، بما في ذلك طبعة في الولايات المتحدة، حيث إنه ظهر في 5 سبتمبر 1958. وقد تم الترحيب بالكتاب باعتباره كلاسيكيًا فوريًا، وحصل باسترناك على جائزة نوبل للآداب في عام 1958.



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