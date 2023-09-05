وقالت MCMC أن اللوائح المقترحة ستكون مماثلة للقواعد في أستراليا، وجعلت البلاد، في عام 2021، ملزمًا لشركة Google وMeta بتعويض وسائل الإعلام المحلية عن المحتوى الذي يولد النقرات والدولارات الإعلانية، وتدرس ماليزيا أيضًا قواعد مشابهة لمشروع القانون الكندي C-11 لتنظيم منصات البث ومطالبتها بدعم المحتوى الكندى.

أعلنت شركة Meta مؤخرًا أنها تمنع الكنديين من الوصول إلى الأخبار على كل من Facebook وInstagram، وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشهر الماضي شركة ميتا لإعطاء الأولوية لأرباح الشركات لأنها منعت الأخبار حول حرائق الغابات.