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ماليزيا تطالب جوجل وفيس بوك بالدفع مقابل المحتوى الإخبارى بعد كندا وأستراليا

9/5/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Youm7) بعد مطالبة كندا لشركات الإنترنت مثل ميتا وجوجل إبرام صفقة مع ناشري الأخبار المحليين، تفكر ماليزيا أيضًا فى تقديم لوائح مماثلة لتعويض المنافذ عن المحتوى الذى يتم الحصول عليه منها، وقالت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) إن حكومة البلاد تجرى مناقشات مع مسؤولين من Google وMeta وغيرها من المنصات الرئيسية عبر الإنترنت حول الإطار التنظيمى.

اللوائح المشابهة للقواعد الأسترالية

وقالت MCMC أن اللوائح المقترحة ستكون مماثلة للقواعد في أستراليا، وجعلت البلاد، في عام 2021، ملزمًا لشركة Google وMeta بتعويض وسائل الإعلام المحلية عن المحتوى الذي يولد النقرات والدولارات الإعلانية، وتدرس ماليزيا أيضًا قواعد مشابهة لمشروع القانون الكندي C-11 لتنظيم منصات البث ومطالبتها بدعم المحتوى الكندى.

وكانت جوجل قد قالت سابقًا إن الحكومة الكندية لم تعط الشركة "سببًا للاعتقاد بأن العملية التنظيمية ستكون قادرة على حل المشكلات الهيكلية مع التشريع"، وعلاوة على ذلك، قالت MCMC إنها تجري أيضًا مناقشات مع منصات التواصل الاجتماعي لمعالجة الضرر عبر الإنترنت مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال المالى. حظر الأخبار فى كندا

أعلنت شركة Meta مؤخرًا أنها تمنع الكنديين من الوصول إلى الأخبار على كل من Facebook وInstagram، وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشهر الماضي شركة ميتا لإعطاء الأولوية لأرباح الشركات لأنها منعت الأخبار حول حرائق الغابات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg سابقًا إن قانون الأخبار عبر الإنترنت "يعتمد على فرضية غير صحيحة مفادها أن Meta تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا عندما يكون العكس هو الصحيح".

وقالت جوجل أيضًا إنها ستحظر المحتوى الإخبارى، بما في ذلك المقالات الإخبارية ومقاطع الفيديو والصوت للمستخدمين في كندا، الروابط التي نشرتها المنافذ الكندية مرئية في بلدان أخرى.

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