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الولايات المتحدة تستثمر 22 مليون دولار لتطوير ملابس مراقبة تسجل الفيديو والصوت

9/5/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن الحكومة الأمريكية تستثمر ما لا يقل عن 22 مليون دولار في تطوير ملابس "يمكنها تسجيل بيانات الصوت والفيديو وتحديد الموقع الجغرافي"، وفقاً لموقع businessinsider.



وفقًا لبيان صحفي عن مكتب مدير نشاط مشاريع الأبحاث الاستخباراتية المتقدمة التابع للاستخبارات الوطنية (IARPA)، ذراع البحث والتطوير للمنظمة، "أطلق مؤخرًا برنامجًا متطورًا يهدف إلى جعل مستوى الأداء، الملابس حقيقة ".



وقالت
IARPA : تم اطلاق اسم SMART ePANTS على البرنامج الذى
" يرمز إلى أنظمة المنسوجات الذكية التي تعمل بالكهرباء والمتصلة بالشبكة، والذي يسعى إلى تطوير الملابس باستخدام أنظمة استشعار الصوت والفيديو وتحديد الموقع الجغرافي المتكاملة التي تتميز بنفس قابلية التمدد والانحناء وقابلية الغسيل والراحة التي تتمتع بها المنسوجات العادية ".



وكتب IARPA أنه سيتم استخدامها من قبل مجتمع الاستخبارات، مما يتيح إلى موظفو مجتمع الاستخبارات القدرة على تسجيل المعلومات من بيئتهم دون استخدام اليدين، دون الحاجة إلى ارتداء أجهزة غير مريحة وضخمة وصلبة".



وعلى سبيل المثال، وفقًا للبيان، يمكن للتكنولوجيا "مساعدة الأفراد في البيئات الخطرة عالية الضغط، مثل مسرح الجريمة وعمليات التفتيش على الأسلحة دون إعاقة قدرتهم على العمل بسرعة وأمان".



وتتمثل مهمة برنامج SMART ePANTS في دمج "أنظمة الاستشعار" في الملابس، مثل القمصان والسراويل والجوارب والملابس الداخلية، وأفاد موقع The Intercept أن الحكومة الفيدرالية خصصت ما لا يقل عن 22 مليون دولار لتمويل البرنامج.



ومن غير الواضح حجم المغامرة التي قد تقوم بها IARPA باستثماراتها، ويصف موقعها الإلكتروني نفسها بأنها تستثمر "التمويل الفيدرالي في مشاريع عالية المخاطر وعالية المكافأة لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمع الاستخبارات".



وقال الدكتور داوسون كاجل، مدير برنامج IARPA الذي يقود برنامج SMART ePANTS، إنه على الرغم من أنه "فخور بالجانب الاستخباراتي" للبرنامج، إلا أنه "متحمس بشأن الإمكانيات التي ستوفرها أبحاث البرنامج للعالم الأكبر"، وقال إنه كان مصدر إلهام جزئيًا لإنشاء البرنامج من قبل والده، الذي كان مصابًا بالسكري، وبالتالي كان عليه مراقبة صحته عدة مرات في اليوم.



وأوضح أن تجربة والده مقترنة بالبحث الذي يؤكد أن مكونات الكمبيوتر "تم تطويرها بالفعل، تمامًا مثل القطع الفردية"، وقال الدكتور كاجل إنه إذا تمكنت من تحويل جميع المكونات إلى جهاز واحد يمكن ارتداؤه، فسيتم تحقيق هدف البرنامج.









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