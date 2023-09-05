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ما دفعتش الإيجار.. أمازون تواجه قضايا أمريكية بسبب فروع متاجرها الشهيرة Fresh

9/5/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن شركة أمازون دخلت في معارك قانونية مع أصحاب العقارات التي كان يفترض أن تفتح بها متاجر بقالة Amazon Fresh، وذلك بسببب عدم دفع
الايجارات المستحقة، وفقاً لموقع Businessinsider الأمريكى، حيث من المنتظر أن تواجه أمازون
دعوة
قضائية أمام المحكمة مع شركة سالزبوري بارتنرز.



وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أنه في أبريل 2022 وقعت أمازون عقد إيجار مع سالزبوري لواجهة متجر في إيست ميدو بولاية نيويورك ، إلا أن "مارك ساجليوكا"- الذي تدير عائلته سالزبري والعقار المعني - قال إن الشركة التقت مراراً وتكراراً مع أمازون
إلا أنهم كانو يماطلون، وقال ساجليوكا: "كلما فكرت في الأمر أكثر، وجدت أنه كان تكتيكًا للمماطلة".



وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يمثل سالزبوري وأمازون أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك في مقاطعة ناسو يوم 22 سبتمبر، حيث رفع دعوى قضائية ضد أمازون في الربيع الماضي مطالبًا بمبلغ 37 مليون دولار، بما في ذلك الإيجار غير المدفوع للعقار، وتدعي أمازون أنها ليست ملزمة بدفع أي إيجار للمتجر المقترح، وفقًا للصحيفة.



وفي نيوجيرسي، رفع مالك آخر دعوى قضائية ضد أمازون مقابل 10 ملايين دولار بعد أن استثمرت في تجهيز أحد عقاراته لمتجر أمازون فريش، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، وواجهت أمازون أيضًا دعاوى قضائية من أصحاب العقارات في فيلادلفيا وسياتل، وفقًا للصحيفة.



وافتتحت أمازون أول متجر فريش لها في عام 2020 وأصبح لديها حوالي 44 متجرًا بعد ثلاث سنوات، وفقًا لموقعها الإلكتروني، ولكن أمازون ألغت خططها لبعض متاجر فريش، وفي هذا الصيف، قامت بتسريح المئات من العاملين في متجر أمازون فريش أيضًا.



قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في رسالته السنوية إلى المساهمين هذا العام إن الشركة لا تزال ترى إمكانات في مجال البقالة، على الرغم من أنه أضاف: "يجب أن نجد تنسيقًا جماعيًا للبقالة نعتقد أنه يستحق التوسع على نطاق واسع".








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