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ميتا تتعاون مع شركة كورية لإنتاج نظارة Quest Pro المستقبلية

9/5/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح سباق سماعات الرأس المستقبلية ساخنًا، حيث قدمت مايكروسوفت في وقت سابق براءة اختراع لجهاز تمرير الفيديو، يقال إن Meta Platforms تتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية LG لبناء سماعة رأس Quest Pro مستقبلية، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وأفادت صحيفة Maeil Business Newspaper الكورية الجنوبية لأول مرة أن LG Electronics ستتولى إنتاج سماعات الرأس، باستخدام شاشات LG Display، وبطاريات LG Energy، ومكونات أخرى من LG Innotek.



ويقال إن المنتج الأول من الشراكة من المقرر إطلاقه في عام 2025 وسيبلغ سعره حوالي 2000 دولار، يقول التقرير أنه من الممكن تسمية سماعة الرأس بـ“Quest 4 Pro”، لكن هذا غير مرجح.



فيما قال مسؤول من إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات: "قامت Meta بتوحيد العلامة التجارية باسم Quest منذ عام 2020 وأطلق عليها اسم "Pro" للمنتجات باهظة الثمن"، وأضاف "أعلم أن المنتجات التي تم تطويرها بالتعاون مع LG Electronics تحمل أيضًا اسم Pro"، وقد استحوذت شركة Meta على شركة تصنيع سماعات الرأس Ocuفي عام 2014 واستخدمت العلامة التجارية Ocuحتى عام 2019.



وبالمقارنة مع سماعة الرأس Meta، حظيت سماعة Vision Pro من Apple بالكثير من الاهتمام، وليس فقط بسبب سعرها المرتفع، حيث تم تجهيز Vision Pro بخمسة أجهزة استشعار واثنتي عشرة كاميرا وشريحة Apple مخصصة تعمل بشكل جيد للغاية.











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