عبر 3 طرق ..السفارة السعودية في الكويت تؤكد ضرورة سداد الكهرباء قبل المغادرة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/5/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت عبر منصة "إكس"
بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت.
و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
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