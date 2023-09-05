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عبر 3 طرق ..السفارة السعودية في الكويت تؤكد ضرورة سداد الكهرباء قبل المغادرة - جريدة الوطن السعودية

9/5/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت عبر منصة "إكس"
بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت.


و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

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