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ملاوي تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 - جريدة الوطن السعودية

9/5/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفهية، لفخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال الرئيس تشاكويرا له، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليلونغوي، اليوم.
ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان له، وتمنياتهما لحكومة وشعب ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله رئيس ملاوي تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكد تشاكويرا، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية ملاوي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار قطان، دعم بلادها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحيب الرئيس وجمهورية ملاوي بعقد المملكة القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة".
من جهته، عبر المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

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