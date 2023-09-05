ملاوي تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/5/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفهية، لفخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال الرئيس تشاكويرا له، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليلونغوي، اليوم.
ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان له، وتمنياتهما لحكومة وشعب ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله رئيس ملاوي تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكد تشاكويرا، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية ملاوي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار قطان، دعم بلادها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحيب الرئيس وجمهورية ملاوي بعقد المملكة القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة".
من جهته، عبر المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.
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