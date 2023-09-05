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14 ألف جولة رقابية بجازان

9/5/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة منطقة جازان خلال شهر أغسطس الماضي 14.715 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمنطقة.
وبينت الأمانة أن الهدف من تنفيذ الجولات هو رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مؤكدة أن الجولات كشفت عن تحقيق نسبة 96 امتثال في المنشآت بمنطقة جازان مما يعكس مدى حرص واهتمام المنشآت بالمعايير والامتثال.
وأشارت إلى أنه تم بث رسائل توعوية متنوعة تمثلت في مجموعة ‏نصائح مهمة ينبغي مراعاتها مثل مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل ‏الشراء وعدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مراعاة ‏اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية، داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال ‏على 940 وإبلاغهم بذلك.‏

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