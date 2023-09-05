850 ألف سائح يزورون البترا منذ بداية العام

قال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.سليمان الفرجات إن "عدد سياح البترا تجاوز 850 ألف سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي".



وقال الفرجات لـ"الغد" "عدد الزوار سيتجاوز المليون زائر خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بحسب التوقعات والمؤشرات".



وأضاف "اعداد زوار البترا في أول 8 أشهر من العام الحالي سجل ارتفاعا نسبته

76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدراها 368 ألف زائر".



وأشار الفرجات إلى أن نسبة زيادة اعداد السياح خلال الاشهر الثمانية الاولى وصلت الى 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 (العام الذهبي) وبزيادة مقدارها اكثر من 186 ألف زائر.



وأشار الفرجات إلى أن عدد زوار البترا سجل أكثر من 80 ألف زائر بزيادة تصل الى 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.



وبحسب الفرجات، فإن شهر نيسان (أبريل) الماضي سجل أعلى عدد زوار إذ بلغوا أكثر من 146 ألف زائر.



ورجح الفرجات أن يسجل شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أكثر من 150 ألف زائر.

وأكد أن الحركة السياحية التي تشهدها المدينة الوردية منذ بداية العام نشطة ومبشرة وسنتجاوز أرقام العام 2019 وهو العام الذهبي للقطاع السياحي والذي يقاس عليه مؤشرات التعافي بعد الجائحة.



وعن زيادة أعداد الغرف الفندقية في البترا لمواجهة نقصها في المواسم السياحية أكد الفرجات أن العمل جار على تزويد القطاع الفندقي بغرف وأسره جديدة تعزز حاجة السائح.



واضاف "هنالك فنادق تحت الانشاء وستقدم خدماتها الى زوارها مطلع العام المقبل".



ويشار الى ان اعداد زوار البترا خلال العام الماضي بلغ اكثر من 905 آلاف زائر.

وكان الرقم التاريخي التي سجلته المدينة الوردية هو 1.1 مليون زائر خلال العام الذهبي 2019.



ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت اكثر من 3.7 مليون زائرا، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % عن الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع بعد جائحة كورونا.



وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي أخيرا فإن الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 حقق ارتفاعا بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، وبزيادة نسبتها 32 % خلال الفترة نفسها من العام 2019.

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