بسبب رفع الديزل.. تخفيض طن الطحين الموحد 9 %

خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا أسعار بيع الطحين الموحد للمخابز (المخصص لإنتاج الخبز) بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 9 % ضمن تسعيرة الشهر الحالي بسبب رفع أسعار الديزل بنسبة هي الأعلى منذ 9 سنوات.



وتقوم الوزارة بتخفيض أسعار الطحين الموحد في حال ارتفعت أسعار الديزل لأن الأخير يشكل 40 % من كلف إنتاج الخبز بشكل مباشر وغير مباشر.



وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى تعويض أصحاب المخابز عن الكلف الزائدة التي تتحملها بسبب ارتفاع أسعار الديزل للحفاظ على ثبات أسعار الخبز.



كما تقوم الوزارة برفع أسعار الطحين الموحد في حال انخفضت أسعار الديزل نظرا لانخفاض الكلف على المخابز.



وبلغت قيمة خفض سعر بيع الطحين الموحد للشهر الحالي 15.2 دينارا للطن مقارنة بالشهر الماضي.



وبحسب لائحة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد 157.5 دينار مقابل 172.7 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي.



وشمل القرار الذي اطلعت عليه "الغد" تخفيض الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة على ان يتم اعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.



وجاء قرار تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن رفعت الحكومة أخيرا أسعار مادة الديزل (السولار) التي تعتبر من بين عناصر معادلة كلف انتاج الخبز التي تعمل وزارة " الصناعة" على مراجعتها شهريا بناء على اثمان المحروقات ومدخلات الانتاج الاخرى في اطار الحفاظ على اسعار الخبز عند مستوياتها المحددة.



وفوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.



وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 12 %، ليصبح سعر اللتر80 قرشا بدلا من 71.5 قرش أي ما يعادل 8.5 قرش عن كل لتر.



كما قررت وزارة "الصناعة تحديد سعر طن القمح بـ127 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية ادارة المخزون فيما تلزم المطاحن بتزويد المخابز بكافة احتياجاتها من الطحين حسب المخبز المعتمد لديها شريطة مراجعة مديرية ادارة المخزون لاعتماد مخصصها بداية كل شهر.



كما حددت الوزارة نسب استخراج الطحين بـ78 % والنخالة 22 % فيما تم تحديد سعر طن النخالة بـ140 دينارا غير شاملة ضريبة المبيعات.



وشددت الوزارة على المطاحن بتقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.



كما دعت الوزارة المطاحن عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.



ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.



ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

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