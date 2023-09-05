نشاط في عدد من القطاعات مع العودة للمدارس

انتعش عدد من القطاعات التجارية في المملكة في ظل التحاق نحو 2.5 مليون طالب بمدارسهم وفق ممثلين لهذه القطاعات.



والتحق نحو 600 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة و18 ألفا بالفروع المهنية أول من أمس سبقهم بأسبوع توجه نحو 1.7 مليون إلى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى وكالة الغوث والثقافة العسكرية لبدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.



النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن/ ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي قال إن "موسم افتتاح المدارس يرتبط بعدة قطاعات اقتصادية منها القرطاسية والمكتبات والملابس والنقل والمواد الغذائية والمخابز.



وبين الرفاعي ان عودة الطلبة تنشط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات على الرغم من ان بعض القطاعات هذا العام لم تشهد النشاط المعتاد كالأعوام السابقة بسبب تراجع القوة الشرائية عند المواطنين وتزامن دوام المدارس مع ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا الديزل الذي شهد ارتفاعا كبيرا ما سيؤثر على أسعار مختلف السلع ورفع كلفة النقل في المدارس الخاصة.



ووفق الرفاعي فإن الإقبال على القرطاسية والحقائب المدرسية كان لهذا العام أقل من الأعوام الماضية بسبب تراجع القوة الشرائية عند المواطنين.



من جانبه، قال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي إن " المخابز شهدت اقبالا كبيرا على " خبز الحمام الخبز وانواع الكعك ".



وأشار إلى أن المخابز تشهد اقبالا كبيرا على هذه الاصناف خلال الفترة التي يلتحق بها الطلبة في المدارس خصوصا مطلع كل اسبوع ليعود وينخفض مع عطلة نهاية الاسبوع.



من جهته أكد النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن - ممثل قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية محمد الجيطان أهمية توجيهات وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة لمديري التربية بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند شراء المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية.



وأشاد بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.



وقال الجيطان "هذا التوجيه يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في قطاع الصناعات الغذائية".



ويرى الجيطان أن موسم دوام المدارس يعزز الاقبال على المنتجات داخل المدارس من خلال المقاصف.



وكان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير اشاد أخيرا بتوجيهات وزير التربية والتعليم إلى مدراء التربية، بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند القيام بعمليات الشراء للمنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، وشدد على أهمية جهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، "يعتبر من أهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية مثل الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، ويغطي ما نسبته 65 % من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، كما تمتاز منتجاته بالجودة العالية وتلتزم منشأته بالمواصفات والمقاييس الأردنية مما يجعل منتجاته آمنة وسليمة حين تناولها من الطلبة".

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