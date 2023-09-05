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رسائل نصية من الضمان للمشتركين غير الفعالين

9/5/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين الذين توقف اشتراكهم بالضمان عبر رسائل نصيّة أرسلت لهم بعنوان (DAMAN) وذلك لغايات حثّهم على الاطلاع على ملفاتهم الشخصية عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتعرف على حقوقهم والمنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة لهم.

ودعت المؤسسة الأفراد الأردنيين وغير الأردنيين سواء كانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي أم غير مشمولين، للتسجيل في الخدمات الإلكترونية عبر فتح ملفات إلكترونية خاصة بهم وذلك للتعرف على التأمينات الاجتماعية المطبقة والمنافع المقدمة من خلالها، والحصول على الخدمات الأخرى ذات الصلة، وكذلك لتسهيل تواصل المؤسسة معهم مستقبلاً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها للتواصل مع كافة شرائح المجتمع.

وبيّنت أنه يمكن الدخول إلى الخدمات الإلكترونية والتسجيل مباشرة عبر الرابط التالي: ( )

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال واجه المؤمن عليه أو الأفراد أي مشكلة عند التسجيل في موقعها أو عدم قدرتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية يمكنهم الاتصال على الرقم (117117) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي.



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