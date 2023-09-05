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الحكومة: سنعلن أرقام ونسب الفقر العام المقبل

9/5/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف مدير الإحصاءات العامة حيدر فريحات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن أرقام ونسب الفقر في شهر نيسان/ أبريل من العام المقبل.

وبين فريحات خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، أن الإعلان سيتم عقب الانتهاء من الدراسات بشكل كامل وإجراء ما يعرف بتنظيف البيانات لضمان إزالة الشوائب منها المتعلقة بالمعلومات المغلوطة.

وكشف عن أن الدراسة الأخيرة حول أرقام الفقر صدرت عام 2017 وكان من المنوي إجراء دراسة شاملة عام 2021 إلا أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ تلك الدراسة.

ونقلا عن قناة "المملكة"، بين فريحات أن الدراسة الأخيرة ستكون مبنية على بنود أشمل وأوسع من ناحية الفقر المتعدد وسيشمل؛ الفقر الغذائي، الملابس، الخدمات الحكومية، قطاع النقل، المستوى المعيشي، السكن، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية ومختلف الاحتياجات الأساسية.



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