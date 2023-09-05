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مجلس الأمانة يصادق على تعليمات رخص المهن خارج حدود التنظيم

9/5/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صادق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة لسنة 2023.

وتنص التعليمات على أن القطع خارج التنظيم وطبيعة استعمالاتها سكنية ستعامل معاملة الأبنية داخل التنظيم السكني، وأن هذه المباني ستطبق عليها تعليمات مهن الخدمات اليومية حسب تعليمات المهن ضمن القطع المنظمة (سكن) مع تطبيق الاشتراطات ذاتها الواردة في التعليمات.

ويأتي إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة رقم (11) لسنة 2022.

ووافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة السفارة البريطانية المنوي توقيعها بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 5 ملايين و522 ألفا و239 جنيها استرلينيا بدلاً من 4 ملايين و900 ألف جنيه حسب الاتفاقية الموقعة سابقاً.

كما وافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة الإشراف على إعادة تأهيل بركة البيبسي بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 703 آلاف و747 يورو بدلاً من 600 ألف يورو حسب الاتفاقية الموقعة في 28 شباط/ فبراير من العام الماضي لتغطية كلف تمديد عقد الإشراف إلى 31/5/2024 بدلاً من 9/9/2023 .



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