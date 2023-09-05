Wednesday, 06 September 2023 02:00 GMT

الطباع يبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي بين الأردن والباكستان

9/5/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير الأردني لدى الباكستان الدكتور معن خريسات، لبحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وبحث فرص جديدة للشراكة الاقتصادية بحضور المدير العام للجمعية السيد طارق حجازي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 05/09/2023 في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وتطرق الطباع إلى مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون المشترك والشراكة بين البلدين في مجالات متعددة بما في ذلك المجال الاستثماري والاقتصادي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأشار الطباع إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيث أن العلاقات الأردنية - الباكستانية يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما، وتشمل العديد من مجالات التعاون. وأكد أن العلاقات المشتركة التاريخية في مختلف المستويات دليل على عمق العلاقات الثنائية للبلدين الصديقين والحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن والباكستان.

من جانبه، قدم خريسات تقديره العميق لدور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وباكستان وأكد على استعداد السفارة لدعم هذه الجهود، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاستثماري بين الأردن، بما في ذلك الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة.
وأعرب خريسات عن مدى تفاؤله بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنهم ملتزمون بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات في إطار تعزيز آفاق الدبلوماسية الاقتصادية، وسيعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تحقيق تطور مستدام يعود بالنفع على البلدين، مؤكداً استعداد السفارة إلى تقديم كافة التسهيلات لتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان ما يقارب 39 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ ما يقارب 53 مليون دولار أمريكي، بينما سجل الميزان التجاري بين البلدين مؤشرات سلبية في عامي 2022 و 2021، حيث بلغ في عام 2022 ما يقارب (14.6-) مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 والذي بلغ (9.5-) مليون دولار أمريكي.



MENAFN05092023000072011014ID1107011149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث