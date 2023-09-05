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التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية عربيا.. هل من طريق؟ (1 - 2)

9/5/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد البشير*






عمان - التنمية المستقلة في التعريف الجامع، هي التي تحقق مؤشرات إيجابية في نسبة النمو، التي تزيد على نسبة النمو في السكان، أولاً وفيها وفر في الميزان التجاري، ثانيا، نسب البطالة والفقر في حدودها الدنيا، ثالثا، علما أن مساحة الوطن العربي تقترب من 10 % من مساحة الكرة الأرضية وأن عدد سكانه في العام 2022 زاد على 448 مليون نسمة وبنسبة 5.6 % من سكان العالم.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي لأقطار العالم العربي يزيد على 3 تريليونات و448 مليار دولار وبالترتيب الخامس بعد أميركا، الصين، اليابان وألمانيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7690 دولارا، وأن فائض الموازنة للعام 2022 بلغ 120 مليار دولار، وأن إجمالي الدين الحكومي بلغ 1663 مليار دولار وبنسبة تزيد قليلاً على 48 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الدين الخارجي فقد بلغ 1849 مليار دولار وبنسبة تقترب من 54 % من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الاستثمار بلغ 606.5 مليار دولار وبنسبة 17.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت الصادرات 1771 مليار دولار وواردات السلع والخدمات بلغت 1310 مليارات دولار بزيادة بالصادرات بلغت 461 مليار دولار، وبلغ احتياطي العملات الأجنبية 1183 مليار دولار، ويغطي حاجة الوطن العربي للاستيراد لمدة تزيد على 10 أشهر.
مؤشرات التنمية المستقلة
وتتوزع هذه المؤشرات على: الاستقلال السياسي وتمتع الدولة ومواطنيها بمساحة مناسبة من الحرية الفردية والعامة، إدارة متوازنة للمالية العامة نفقات، ضرائب، مديونية لتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وحصة أكبر للإنتاج الصناعي، الزراعي، السياحة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما لا يقل عن 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، توزيع عادل للثروة.. وأخيرا اقتصاد مرن قادر على استيعاب الضغوط والمتغيرات الدولية.
النفقات العامة
النفقات الرأسمالية ووظيفتها الأولى دعم الاستثمار لقطاع التعليم، الصحة والنقل. الوظيفة الثانية تلبية حاجة المؤسسة العامة من المصاريف اليومية.
وبلغت النفقات العامة للدول العربية في العام 2021 مبلغ 910 مليارات دولار، منها الجارية بمبلغ 777 مليار دولار وبنسبة 85.4 %، والنفقات الرأسمالية بمبلغ 125 مليار دولار وبنسبة 14.6 % من إجمالي النفقات.
الضرائب نوعان ولها وظيفتان؛ الأولى مباشرة وهي ضريبة الدخل، والثانية غير مباشرة كالضريبة على مبيعات السلع...الخ.
وبلغت الإيرادات الضريبية للدول العربية للعام 2021 مبلغ 292.6 مليار دولار، منها ضرائب على الدخل والأرباح بمبلغ 53.1 مليار وبنسبة 18.1 % فقط، بينما بلغت الضرائب على السلع والخدمات، الرسوم الجمركية والأخرى مبلغ 239.5 مليار دولار وبنسبة 81.9 % من الإيرادات الضريبية.
وأدت السياسة المالية للدول العربية، لارتفاع الودائع لدى البنوك من جهة وارتفاع مديونية الأفراد والشركات في الوطن العربي من جهة ثانية، إذ بلغت قيمة هذه الودائع لدى البنوك للأعوام 2020، 2021، 2022 مبلغ 2303.5، 2412.6، 2489.3 مليار دولار، بينما بلغت التسهيلات للأفراد والمنشآت الإجمالية للعامين 2020، 2021 مبلغي 2649 و2435.2 مليار دولار.
وللمديونية وظيفتان أيضاً؛ الأولى لدعم الاستثمار الرأسمالي والثانية لسد عجز الموازنة. وبلغت مديونية الدول العربية مجتمعة باستثناء سورية والصومال لعدم وجود معلومات للعام 2021 مبلغ 1589 مليار دولار، وفي العام 2022 بلغت 1663 مليار دولار بزيادة معدلها 4.7 %، وفي العام الحالي، يتوقع أن تبلغ 1657 مليار دولار، حسب ما نشره صندوق النقد الدولي. وبلغت خدمة الدين الخارجي للدول العربية للعام 2020 مبلغ 33.33 مليار دولار وللعام 2021 مبلغ 35.27 مليار دولار، وهي مبالغ مدفوعة لدائنين خارجيين، وتشكل عبئا على الموازنة العامة وتدرج في بنود النفقات الجارية.
الاقتصاد العربي
1. الزراعة والمياه: بلغت مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي للعام 2021 ما مساحته 196.86 مليون هكتار، مستغل منها ما نسبته 38.2 % فقط، وبواقع 75.2 مليون هكتار. وبلغ عدد العاملين بالقطاع الزراعي للعام 2021 حوالي 24.1 مليون نسمة وبنسبة 15.12 % من القوى العاملة في مختلف القطاعات. فيما بلغت قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية للعام 2021 مبلغ 154.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.2 % على العام 2020، وبلغت حصته من الناتج المحلي الإجمالي 5.4 % فقط.
وارتفعت الفجوة العربية الغذائية بين العامين 2019-2020 من 42.1 مليار دولار الى 44.1 مليار دولار. وبلغت قيمة الواردات العربية الزراعية للعام 2020 مبلغ 94.11 مليار دولار، أما الصادرات فبلغت 28.284 مليار دولار بعجز مقداره 65.826 مليار دولار وبنسبة عجز مقدارها 30.1 %.
2. الصناعة: بلغ الناتج الصناعي للعام 2021 مبلغ 970.8 مليار دولار، واستحوذت الصناعات الاستخراجية والتحويلية الحصة الكبرى من هذا القطاع، علما أن حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 33.7 %. يعمل في هذا القطاع ما نسبته 22 % من القوى العاملة العربية، منها في الصناعات الاستخراجية نفط، غاز، معادن... ما نسبته 23 % والتحويلية بنسبة 10.8 %، وباقي القطاعات بنسبة 8.3 %.
وبلغت واردات النفط العربية خلال العام 2021 مبلغ 409.6 مليار دولار وبنسبة 50.5 من الإيرادات العامة والمنح البالغة 796.7 مليار دولار.
3- الخدمات؛ تجارة، مالية، مهنية وأخرى: استحوذ قطاع الخدمات على 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها الخدمات الحكومية بنسبة 13 % وصافي الضرائب غير المباشرة 3.4 %.
تحتل التجارة الخارجية المساحة الكبرى في قطاع الخدمات، تصديراً أو استيراداً، فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية سلع وخدمات للعام 2021 مبلغ 2390.4 مليار دولار، منها 1290.6 مليار دولار صادرات ومبلغ 1099.8 مليار دولار واردات سلعية، وفي العام 2020 مبلغ 3080.9 مليار دولار، منها صادرات بمبلغ 1770.7 مليار دولار وواردات بمبلغ 6310.2 مليار دولار، ومن المتوقع للعام الحالي أن يرتفع المبلغ الى 3069.5 مليار دولار، منها صادرات بمبلغ 1711.8 مليار دولار واستيراد بمبلغ 1357.7 مليار دولار.
خلاصة القول في الجزء الأول من هذا التحليل، على ضوء هذا الواقع السلبي الذي تعيشه المالية العامة في الوطن العربي، وانعكاسه على الاقتصاد العربي بشكل عام، لأسباب عديدة منها: السياسات الضارة المتبعة في الوطن العربي، والعبث لصالح الأغنياء في ملف الضرائب، الأداة المالية الثانية للسياسات المالية. وقد أدى الاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في معالجة مشاكل اقتصاد الدول العربية، الى مزيد من المديونية وخدمتها.
أهم التوصيات
1. تخفيض كلف الإنتاج السلعي والخدمي والتي أهم أسبابها الضرائب غير المباشرة، الطاقة، خدمة المديونية.
2. اعتماد ضرائب تصاعدية على الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع ذات المساس الواسع بالطبقتين الدنيا والوسطى.
3. رفع حصة النفقات الرأسمالية بما لا يقل عن 30 % من النفقات العامة وبما يحقق بنية أساسية للخدمات العامة كالتعليم، الصحة والنقل.
4. اتباع سياسة نقدية قائمة على تقليص الفجوة بين الفائدة المدينة على التسهيلات المصرفية والفائدة الدائنة على الودائع.
5. إيلاء المقدسات الدينية والمناطق السياحية والقطاع السياحي جل الاهتمام.
*محاسب قانوني ومحلل اقتصادي



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